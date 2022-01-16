Аварии и отмененные рейсы: в Башкирии продолжают бушевать метели

Из-за сильного ветра в уфимском аэропорту не смогли приземлиться несколько самолетов. Им пришлось уйти на запасные аэродромы в Самаре, Челябинске и Екатеринбурге. Взлететь из башкирской столицы также не получилось у 11 рейсов. Ограничить движение пришлось и на некоторых трассах. Уходящая неделя выдалась снежной. Непогода спровоцировала десятки аварий с пострадавшими.

Порывы ветра до 20 метров в секунду, сильный снег, низовая метель. Этой ночью Башкортостан вновь накрыла стихия. Основной удар непогоды на себя приняли те, кто был в пути. В Куюргазинском районе спасатели вызволяли из снежного плена автомобиль, в котором находилось двое человек, в Аургазинском застряла машина с пятью пассажирами, среди которых двое детей.

А это уже кадры из Зианчуринского района. Трактор К-700 пытается пробить дорогу между населенными пунктами Яныбаково и Идельбаево. В снежной ловушке оказался автомобиль. Метель практически сравняла проезжую часть с полем.

В связи с ухудшением погодных условий сразу на нескольких участках федеральных автодорог М-5 и Р-240 этой ночью ограничили движение автобусов и большегрузов. К таким мерам на этой неделе пришлось прибегать неоднократно. И всё же избежать массовых ДТП не получилось.

Так, вблизи села Ильтеряково столкнулись сразу шесть транспортных средств. В аварии на трассе Уфа – Инзер – Белорецк пострадали пять человек, в том числе двое детей – 10 и 15 лет. В тот же день в том же Кармаскалинском районе, но уже на автодороге Уфа – Оренбург произошло еще одно массовое ДТП. А в момент его оформления пострадали полицейские. Патрульную машину протаранил БМВ Х3, за рулем которого сидела 53-летняя женщина.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, сотрудник ДПС, находившийся в салоне автомобиля, обратился за медицинской помощью. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Испытывать на прочность погода продолжила на этой неделе и коммунальные службы. Не успели они до конца устранить последствия предыдущих снегопадов, как на Башкортостан обрушился очередной циклон. И хотя техника и люди продолжают работать круглосуточно, этого мало. Причину заваленных снегом уфимских улиц представители Министерства ЖКХ назвали на этой неделе во время оперативного совещания в правительстве. Это износ автопарка, нехватка механизаторов и дворников. Сотрудники увольняются из-за низкой зарплаты.

По нормативу численность работников по содержанию улично-дорожной сети должна составлять 7302 человека. Тогда как по штату в Уфе предусмотрено всего 2434 человека, а фактически работает 1638 человек. Алан Марзаев, и.о. министра ЖКХ Республики Башкортостан

Глава Башкортостана дал две недели мэру Уфы Сергею Грекову, чтобы решить вопрос с повышением заработной платы дворникам и увеличением штата механизаторов. На новую технику МинЖКХ в свою очередь попросило 10 миллиардов рублей, полтора миллиарда Минфин выделит уже в текущем году. Радий Хабиров дал соответствующее поручение.

Не всегда качество очистки улиц зависит только от коммунальщиков. Как пример один из участков улицы Гоголя. Дорога здесь односторонняя, а с недавних пор она превратилась еще и в однополосную. Виной всему припаркованные с двух сторон проезжей части автомобили.

Если одни горожане мешают сделать город чище, другие, наоборот, приходят на подмогу коммунальным службам. На этой неделе в Уфе прошли снежные субботники. К примеру, в Демском районе на улицы вышли более двух с половиной тысяч человек. Убирали детские площадки, дворы, территории детсадов и школ.

Прекрасное настроение, просто решил выйти, помочь. Аскар Аюпов, ученик башкирской гимназии №102 г. Уфы

Настроение хорошее, ну потому что надо помогать своей школе. Я живу в частном доме, и мне не привыкать, каждый день так. Данис Валиев, ученик башкирской гимназии №102 г. Уфы

Совершенно не холодно, метель замечательная. Погода так и шепчет: иди и почисти снег. Ульяна Ведерникова, старший вожатый Башкирской гимназии № 102 г. Уфы

С хорошим настроением, под музыку и работается быстрей, говорят участники снежного субботника. А это представители администрации района, волонтеры и местные жители. Пока одни очищали дворы, другие вышли на улицы Демы, чтобы привести в порядок тротуары.

Почему, допустим, мы определили этот участок? У нас улица Новороссийская одна, скажем так, тротуар здесь узкий, и техникой невозможно провести уборку механизированную. Поэтому решили вручную убрать и заодно помимо тротуаров еще очищаем остановочные площадки. Руслан Фахрутдинов, начальник отдела коммунального хозяйства администрации Дёмского района г. Уфы