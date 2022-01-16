Аварии и отмененные рейсы: в Башкирии продолжают бушевать метели

Из-за сильного ветра в уфимском аэропорту не смогли приземлиться несколько самолетов. Им пришлось уйти на запасные аэродромы в Самаре, Челябинске и Екатеринбурге. Взлететь из башкирской столицы также не получилось у 11 рейсов. Ограничить движение пришлось и на некоторых трассах. Уходящая неделя выдалась снежной. Непогода спровоцировала десятки аварий с пострадавшими.
Порывы ветра до 20 метров в секунду, сильный снег, низовая метель. Этой ночью Башкортостан вновь накрыла стихия. Основной удар непогоды на себя приняли те, кто был в пути. В Куюргазинском районе спасатели вызволяли из снежного плена автомобиль, в котором находилось двое человек, в Аургазинском застряла машина с пятью пассажирами, среди которых двое детей.
А это уже кадры из Зианчуринского района. Трактор К-700 пытается пробить дорогу между населенными пунктами Яныбаково и Идельбаево. В снежной ловушке оказался автомобиль. Метель практически сравняла проезжую часть с полем.
В связи с ухудшением погодных условий сразу на нескольких участках федеральных автодорог М-5 и Р-240 этой ночью ограничили движение автобусов и большегрузов. К таким мерам на этой неделе пришлось прибегать неоднократно. И всё же избежать массовых ДТП не получилось.
Так, вблизи села Ильтеряково столкнулись сразу шесть транспортных средств. В аварии на трассе Уфа – Инзер – Белорецк пострадали пять человек, в том числе двое детей – 10 и 15 лет. В тот же день в том же Кармаскалинском районе, но уже на автодороге Уфа – Оренбург произошло еще одно массовое ДТП. А в момент его оформления пострадали полицейские. Патрульную машину протаранил БМВ Х3, за рулем которого сидела 53-летняя женщина.
Испытывать на прочность погода продолжила на этой неделе и коммунальные службы. Не успели они до конца устранить последствия предыдущих снегопадов, как на Башкортостан обрушился очередной циклон. И хотя техника и люди продолжают работать круглосуточно, этого мало. Причину заваленных снегом уфимских улиц представители Министерства ЖКХ назвали на этой неделе во время оперативного совещания в правительстве. Это износ автопарка, нехватка механизаторов и дворников. Сотрудники увольняются из-за низкой зарплаты.
Глава Башкортостана дал две недели мэру Уфы Сергею Грекову, чтобы решить вопрос с повышением заработной платы дворникам и увеличением штата механизаторов. На новую технику МинЖКХ в свою очередь попросило 10 миллиардов рублей, полтора миллиарда Минфин выделит уже в текущем году. Радий Хабиров дал соответствующее поручение.
Не всегда качество очистки улиц зависит только от коммунальщиков. Как пример один из участков улицы Гоголя. Дорога здесь односторонняя, а с недавних пор она превратилась еще и в однополосную. Виной всему припаркованные с двух сторон проезжей части автомобили.
Если одни горожане мешают сделать город чище, другие, наоборот, приходят на подмогу коммунальным службам. На этой неделе в Уфе прошли снежные субботники. К примеру, в Демском районе на улицы вышли более двух с половиной тысяч человек. Убирали детские площадки, дворы, территории детсадов и школ.
С хорошим настроением, под музыку и работается быстрей, говорят участники снежного субботника. А это представители администрации района, волонтеры и местные жители. Пока одни очищали дворы, другие вышли на улицы Демы, чтобы привести в порядок тротуары.
Взять в руки лопату и внести свой вклад в уборку города может любой желающий. Подобные снежные субботники в Уфе пройдут еще 22 и 29 января. Тем временем синоптики в ближайшее время прогнозируют в регионе нестабильный характер погоды. В отдельных районах ожидаются метели, на дорогах снежные заносы и гололёд.