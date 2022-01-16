Радий Хабиров: «Коронавирус дал возможность обратить внимание на медицину»

У медицины сейчас есть уникальный шанс стать сильнее. Об этом в дискуссии «Переосмысление национальной системы здравоохранения», которая состоялась на площадке Гайдаровского форума, заявил глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что пандемия открыла новые возможности для развития медицины и укрепления её материальной базы.

В республике модернизируется первичное звено в сельской местности. Стоит задача обновить все ветхие ФАПы. По этой программе до 2025 года Башкортостан получит 18 млрд рублей.

Может быть, я излишне оптимистичен, но я считаю, что у нашей системы здравоохранения есть уникальный шанс стать действительно качественной, востребованной, очень серьезной системой защиты здоровья граждан, потому что так сложилось, что коронавирус, с одной стороны, очень сильно ударил по людям, мы потеряли родных и близких, мы много чего перестрадали. Но это в то же время дало возможность обратить внимание на медицину, что мы можем просто физически вымереть. И вот знаете, когда я начал работать три года назад и ездить по нашим ФАПам, это очень интересные вещи. В каких только экзотических помещениях я не видел, где расположены ФАПы, а вот если представить, что у нас территория, которая с большим сельским населением, 38% – это порядка 1,7 млн людей живет на селе, у нас 1900 ФАПов. И я помню один ФАП, это был барак, где жили немецкие военнопленные.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров: «Коронавирус дал возможность обратить внимание на медицину»

Главный врач «Коммунарки» Денис Проценко высоко оценил практику Башкортостана по строительству быстровозводимых инфекционных центров и отметил, что этот опыт активно тиражируют другие регионы. Радий Хабиров также предложил продумать системы поддержки медицинских кадров и дополнительные меры мотивации, в том числе материальной, чтобы люди ответственно относились к своему здоровью.

Просто приведу в пример наш БГМУ. Вот если бы все выпускники 2021 года пошли в медицину, у нас в республике не было бы проблем с врачами. У нас были бы все врачи. Если бы они пришли в амбулатории, больницы, не было бы проблем. Огромное количество выпускников вузов не работают по специальности. Я говорил коллегам в Министерстве здравоохранения, обращался: обратите внимание на тех, кто навсегда посвятит себя медицине – это выпускники колледжей. Надо продумать синхронизирование программы, сокращение количества и очень легкого доступа получения высшего образования. Разумеется, я думаю, что принятые сейчас решения относительно отработки и то, что происходит в высшей школе, поможет нам в ближайшие годы закреплять. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров подчеркнул необходимость цифровизации отрасли, активного перехода к телемедицине. На примере Ситуационного центра Башкортостана, который создали на пике заболеваемости коронавирусом, руководитель республики рассказал о его эффективности. 

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