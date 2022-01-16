Радий Хабиров: «Коронавирус дал возможность обратить внимание на медицину»

Может быть, я излишне оптимистичен, но я считаю, что у нашей системы здравоохранения есть уникальный шанс стать действительно качественной, востребованной, очень серьезной системой защиты здоровья граждан, потому что так сложилось, что коронавирус, с одной стороны, очень сильно ударил по людям, мы потеряли родных и близких, мы много чего перестрадали. Но это в то же время дало возможность обратить внимание на медицину, что мы можем просто физически вымереть. И вот знаете, когда я начал работать три года назад и ездить по нашим ФАПам, это очень интересные вещи. В каких только экзотических помещениях я не видел, где расположены ФАПы, а вот если представить, что у нас территория, которая с большим сельским населением, 38% – это порядка 1,7 млн людей живет на селе, у нас 1900 ФАПов. И я помню один ФАП, это был барак, где жили немецкие военнопленные.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан