Детская медицина и «Забелье-2»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Уфе и Уфимском районе близится к завершению масштабный инфраструктурный проект «Забелье-2». Он закольцует город, что повысит надёжность работы коммунальных сетей и в целом направлен на развитие этой территории. Об этой теме говорили сегодня на оперативном совещании. Лучшая детская больница, увеличение бюджетных мест и старт ямочного ремонта – что ещё стало основным в повестке заседания?

Для 14-летнего Владимира, перенёсшего курс химиотерапии, процедура необычная. С помощью специального аппарата у подростка извлекают стволовые клетки. Для этого кровь в центрифуге разделяется на два слоя: тяжёлые элементы и плазму. Именно промежуточный материал необходим для продолжения лечения.

Когда-то процедура, за которой наши маленькие пациенты ехали в федеральные учреждения, стала доступной в Уфе. Новая страница в детской медицине открылась благодаря Центру онкогематологии. К слову, в нём уже проведено восемь трансплантаций костного мозга, что вывело показатели службы выше среднероссийских.

Мы, когда детский онкогематологический диспансер начали строить, я Людмиле Юрьевне задаю вопрос: «А что мы получим кроме?». «Будем делать операции, которые здесь не делают» – ответила она. Вот уже восемь операций по пересадке костного мозга сделано. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Неудивительно, что Республиканская детская больница признана лучшей в России. Только за прошлый год провели более семи тысяч операций, приняли почти 30 тысяч детей, включая пациентов из новых регионов. А уникальная система катамнеза позволяет наблюдать за малышами с рисками инвалидности через телемедицину. Высокую оценку получила и детская санавиация: её опыт теперь тиражируют по стране.

Наследие высокой рождаемости 2008 года увеличило число абитуриентов в этом. Для них подготовили свыше 17 тысяч бюджетных мест – это три из четырёх выпускников. Ставка – на целевое обучение и поддержку участников СВО. Самые востребованные направления: IT, инженерия, работа с БПЛА, психология и социальные коммуникации.

Чтобы удержать молодёжь, нужны не только вузы, но и комфортная среда. Завершается масштабный проект «Забелье-2». Он включает в себя пять ключевых объектов водоснабжения и канализации, готовность которых достигла 75%. Водопровод уже протянули от Интернациональной до деревни Ветошниково, коллектор – от Дёмы до Затона, что позволит замкнуть кольцевую систему города и обеспечить инфраструктурой более девяти миллионов квадратов жилья.

Зауфимье и Забелье надо постоянно держать в фокусе. Застройщики должны подходить к освоению перспективных территорий Забелья и Зауфимья комплексно, в соответствии с разработанными градостроительными планами, параллельно с жильём возводить там социальные объекты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан