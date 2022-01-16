Зелёные зоны Уфы сохранят и защитят от застройки

Предложения уфимцев внесут в новый генеральный план города. Это документ, от которого зависит, какой будет башкирская столица. Много замечаний от горожан коснулось Непейцевского дендропарка.

В изначальных материалах часть памятника природы была обозначена как зона застройки. Эта ошибка благодаря внимательности уфимцев была исправлена. Кроме того, некоторые рекреационные территории: скверы, прогулочные пространства – не имели официального статуса.

Благодаря помощи жителей мы смогли добавить к озелененным территориям, узаконить более 1000 га. Олег Григорьев, первый заместитель директора Института Генплана Москвы

Задача Уфы теперь все это реализовать и обеспечить себе прорывной потенциал. Для этого все есть, город очень интересный, жители активные. Максим Викулин, начальник архитектурно-планировочной мастерской Института Генплана Москвы

Обеспокоенность уфимцев вызвало и развитие транспортной инфраструктуры, появление новых поликлиник, школ, вопросы экологии. Многие предложения и просьбы найдут свое отражение в генплане. В ходе общественных обсуждений было подано около 17 тысяч обращений. Генплан определит приоритеты пространственного развития Уфы до 2042 года и позволит решить множество территориальных вопросов.