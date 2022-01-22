Пенсионерку из Уфы обманула «ворожея», утверждающая, что служит при церкви

В Уфе к 84-летней пенсионерке на остановке общественного транспорта подошла незнакомка. Встреча с неизвестной завершилась для пожилой женщины потерей денег и золотых украшений.

В пресс-службе МВД по Уфе сообщили, что та незнакомка сказала пенсионерке, что служит при церкви, обладает особенным даром исцеления и вскоре собирается отправиться на гору Афон. Пенсионерка поверила незнакомке и привела ее домой.

«Ворожея» провела некий обряд, сожгла газету и попросила пенсионерку распределить пепел на бумаге. В итоге незнакомка сказала, что на пожилой уфимке имеется «заговор на смерть», и что есть возможность его снять. Мошенница попросила снять золотую цепочку с крестиком и передать всю наличность, чтобы «почистить». Пенсионерка так и сделала, отдав в том числе 25 тысяч рублей.

Ритуал завершился, мошенница передала пенсионерке деньги и украшение в носовом платочке, сказав, что открыть нужно только через три дня. Пожилая уфимка проводила «ворожею» на остановку и вернулась домой, затем открыла сверток. В нем ничего не было.

Женщина поспешила обратиться в полицию. Общий ущерб составил около 125 тысяч рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба МВД по Уфе

Мошенницу объявили в розыск. На вид ей около 30-40 лет. Внешность славянская. Телосложение плотное, рост 165 см. Одета она была в светлое серое пальто по колено, темные ботинки и вязаную серую шапку.

Если вы видели разыскиваемую, располагаете информацией об ее местонахождении или можете помочь в раскрытии преступления, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть Отдела полиции № 7 Управления МВД России по г. Уфе – 8 (347) 279-52-00, 02 или 102 – с мобильного. Пресс-служба МВД по Уфе