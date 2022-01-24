В Башкирии вынесли приговор парню на BMW, который сбил подростка

В Салавате перед судом предстал 20-летний местный житель, который стал виновником аварии. В ДТП серьёзно пострадал 17-летний подросток.

Напомним, инцидент произошёл ночью 10 мая 2021 года. После праздничных мероприятий в честь 9 мая 17-летний подросток проводил подругу и возвращался домой. В этот момент на пешеходном переходе на него наехал 20-летний парень на BMW. Водитель превысил допустимый скоростной режим, а также проехал на запрещающий сигнал светофора.

Подростку был причинен тяжкий вред здоровью – молодой человек долгое время находился в коме. Реабилитацию после пережитого подросток проходит и сейчас.

Подсудимый, который оказался сыном местного депутата, свою вину не признал. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы, а также запретил ему управлять транспортными средствами в течение 1 года и 6 месяцев. При этом приговор в законную силу не вступил.