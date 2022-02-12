Ишимбайскую «скорую помощь» в Башкирии присоединят к Стерлитамакской

В Башкирии ожидается слияние «скорой помощи» ещё двух муниципалитетов. Кто выигрывает от такого объединения – рассказывает ИА «Башинформ».
Напомним, в прошлом году в Октябрьском на базе городской больницы была создана объединённая станция «скорой помощи». Подразделение включает в себя Туймазы, Белебей, Бакалинский, Бижбулякский, Ермекеевский, Шаранский районы. Аналогичные процессы проходили и в других районах региона.
В данный момент такую же процедуру предстоит пройти Ишимбайской «скорой помощи», которая присоединится к Стерлитамакской станции. Чего ждать медикам, и, главное, жителям Ишимбая после слияния, рассказал главный врач республиканской станции скорой медицинской помощи Аяз Камалов.
- Аяз Ринатович, для чего нужно это объединение? Во имя чего перенастраивать уже отлаженный и работающий механизм?
- Вы подметили главное – во имя чего. Я бы сказал – кого. Во имя и для людей. Скорая помощь это служба предназначенная для реагирования на экстренные жизнеугрожающие ситуации: острые инфаркты миокарда, инсульты, тяжелые травмы, ожоги, кровотечения, отравления и прочих. В этих случаях требуется экстренная помощь на догоспитальном этапе и немедленная госпитализация в стационар. Время прибытия медицинской бригады на вызовы экстренной категории установлены в 20 минут, в отдаленных районах это время может быть немного больше, если расстояние до пациента более 30 км. Объединение как раз позволит соблюдать эти временные параметры, от чего очень часто зависит жизнь человека.
- Но так ли уж необходимы новшества? Ведь уже имеется работающая структура.
- Мы ставим во главу угла улучшение доступности скорой медицинской помощи для населения. До 2019 года скорая медпомощь была представлена двумя станционарами — в Уфе и Стерлитамаке. В остальных городах и районах были отделения в составе районных больниц, то есть не являлись самостоятельными единицами. У них не было единого колл-центра, население в этих отделениях звонило по городским номерам телефонов, которые в критической ситуации мало кто сразу вспомнит. Признаюсь, часто машины скорой помощи использовались не только для обслуживания вызовов, но для других нужд: брала на себя функцию «неотложки», доставляла материалы со станции переливания крови, развозила по домам дежурных сотрудников и так далее. Это неизбежно влияло на главную функцию — быстрее доехать до населения.
- И что даст процесс объединения?
- Процедура слияния предполагает, что звонки от населения будут поступать в единый крупный диспетчерский центр на простые и известные всем номера – «03», «103» и «112». Диспетчер центра, в отличие от отделений в ЦРБ, станет заниматься только тем, что принимает и передает информацию бригадам, а не выполняет дополнительные функции, как сейчас. К примеру, делает перевязку или осматривает больного в приемном покое в тот момент, когда идет звонок. Кроме того, таким образом мы «сотрём» условные территориальные границы между районами.
- Что вы имеете в виду?
- Как правило, скорая медицинская помощь в составе центральной или городской районной больницы оказывает эту самую помощь в пределах своей территории. И нередки случаи, когда, условно, СМП одного района гораздо ближе к какой-то деревне, чем соседнее. То есть может быстрее доехать, оказать человеку помощь, но официально это не ее «епархия». А в результате человек может просто не дожить до приезда скорой. Объединение сотрет эти границы.
- Но ведь в таком случае у, скажем так, объединенной службы увеличится подконтрольная территория, количество жителей. Хватит ли машин и бригад? Наверное, все же закономерно люди опасаются, что останутся без помощи? Когда еще скорая доедет до Ишимбая из Стерлитамака…
- С такими опасениями мы уже сталкивались при укрупнении служб в других районах и городах республики. Поверьте, они беспочвенны. Если говорить конкретно об Ишимбае, то отмечу: никто никуда никого не переведет и ничто нигде не закроет. Все останется на месте: и медики, и база, то есть помещение, и машины. Просто улучшится логистика: диспетчеры станут оперативнее принимать вызовы, бригады – выезжать к пациенту. Более того, я вам скажу, что не только люди, но и сами медики опасаются перемен. Один из страхов – что их уволят из одного места, и не возьмут в другое. Пользуясь случаем, сразу скажу: никто не собирается разбрасываться кадрами, трудоустроят всех. И, кстати, сами медики только выигрывают от этого: улучшится обеспечение спецодеждой, обновится автопарк, появятся перспективы карьерного роста, возможность получить более высокую категорию, как это всегда бывает в более крупных структурах, а это прибавка к зарплате.
- Так почему же они опасаются слияния?
- Давайте сразу отметим: не все. А лишь отдельные люди, которые опасаются, что будут более строгие параметры по времени доезда, самому алгоритму работы. Сейчас ведь иногда как бывает: выехали на вызов, потом возвращаются на базу. По пути порой заедут по своим делам. А здесь все будет выстроено четко: поступил вызов, выехали к пациенту, оказали помощь, отзвонились о результате и тут же получили новый адрес. Таким образом будет обеспечена оперативность – главное, для чего создана скорая медицинская помощь. Если же кто-то из медиков Ишимбая опасается чего-то другого… Коллеги, ну вы же общаетесь между собой, позвоните своим коллегам из Туймазов, Октябрьского, Кумертау, озвучьте им свои волнения, тревоги, страхи, вопросы. Уверен – они поделятся уже полученным опытом, развеют все сомнения. В конце концов, процесс слияния идет с 2019 года, причем не только в Башкирии, но и в других регионах России, в 40 из них – завершен. И все спорные моменты отработаны и обкатаны. Сейчас это объединение – обычный рутинный процесс.
На данный момент, в Башкирии работают 330 бригад «скорой помощи».