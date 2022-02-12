Ишимбайскую «скорую помощь» в Башкирии присоединят к Стерлитамакской

- Давайте сразу отметим: не все. А лишь отдельные люди, которые опасаются, что будут более строгие параметры по времени доезда, самому алгоритму работы. Сейчас ведь иногда как бывает: выехали на вызов, потом возвращаются на базу. По пути порой заедут по своим делам. А здесь все будет выстроено четко: поступил вызов, выехали к пациенту, оказали помощь, отзвонились о результате и тут же получили новый адрес. Таким образом будет обеспечена оперативность – главное, для чего создана скорая медицинская помощь. Если же кто-то из медиков Ишимбая опасается чего-то другого… Коллеги, ну вы же общаетесь между собой, позвоните своим коллегам из Туймазов, Октябрьского, Кумертау, озвучьте им свои волнения, тревоги, страхи, вопросы. Уверен – они поделятся уже полученным опытом, развеют все сомнения. В конце концов, процесс слияния идет с 2019 года, причем не только в Башкирии, но и в других регионах России, в 40 из них – завершен. И все спорные моменты отработаны и обкатаны. Сейчас это объединение – обычный рутинный процесс.