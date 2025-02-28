В Башкирии подземные водоёмы пещеры Шульган-Таш изучают с помощью дронов

В Бурзянском районе подземные водоёмы пещеры Шульган-Таш начали изучать с помощью дронов. Речь о так называемом Голубом озере. Такой автоматизированный способ позволит безопасно исследовать затопленные участки пещеры, куда ещё не ступала нога специалистов.

Экспедиция будет длиться несколько дней. В первый день подводный аппарат прошел по каменному тоннелю 36 метров и вернулся обратно на берег. Далее он уйдет на дальние дистанции. Устройство при этом будет подключено к генератору питания при помощи кабеля, что позволит ему как можно дольше оставаться автономным.