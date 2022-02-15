В Башкирии готовится к открытию новая школа на 1225 мест

Весной в Нефтекамске намерены открыть самую крупную школу на северо-западе республики. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 98%. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1225 мест. Его возводят по нацпроектам «Образование» и «Демография».

В четырехэтажном здании будет два спортзала, просторная столовая и большой актовый зал. Обустроено 49 класс-комплектов. Все кабинеты оснащены по последним стандартам. На возведение ушло более полумиллиарда рублей. К слову, школа в городе строится впервые за 14 лет. Острая необходимость возникла в последние годы с активной застройкой новых микрорайонов. В Нефтекамске выросло несколько кварталов, а вот детей принимали старые общеобразовательные учреждения.