В Башкирии увеличат штрафы за курение на территории школ

В Госсобрании предлагают усилить ответственность за курение на территории школ и детсадов. Депутаты считают, что необходимо вывести потребление никотинсодержащей продукции на территориях образовательных учреждений в отдельный состав административного правонарушения.

Как сообщили в пресс-службе башкирского парламента, это даст возможность налагать повышенные штрафы — в размере от 2 000 до 3 000 рублей. Сейчас пойманные в школе курильщики отделываются наказанием в размере от 500 до 1 500 рублей.