Правительство Башкирии поддержит ишимбайских пчеловодов

Считаю, что состоялся конструктивный разговор, по многим проблемам мы нашли компромисс. Создание рабочей группы и общества пчеловодов позволит вести еще более предметный диалог. Причиной волнений среди местных жителей, как я уже сказал, стала бюрократическая ошибка, допущенная при выделении участков, и ее мы поправим. Люди, к сожалению, мало информированы об инвестиционной политике, которую проводят власти республики и о конкретных инвестиционных проектах. Если бы жители обладали полной информацией о том, что происходит, какую пользу принесет тот или иной инвестпроект, то не было бы почвы для интерпретации и не было бы оснований для волнений. Подчеркну, что инвестор заходит в республику для продажи нашего меда на экспорт и в соглашении с ним будут прописаны все условия его работы. Еще раз убеждаюсь в том, что с людьми надо терпеливо разговаривать, общаться, объяснять позицию, находить компромиссные решения. Наши жители всегда готовы к диалогу и открыты, и только вместе мы можем решать и расшивать, порой, системные проблемы, копившиеся годами.

Азат Бадранов