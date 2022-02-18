Правительство Башкирии поддержит ишимбайских пчеловодов

Правительство Башкирии намерено оказать пчеловодам Ишимбая всестороннюю помощь. Предприниматели смогут получить консультацию и организованную помощь в получении государственных субсидий для эффективного развития агробизнеса.
Правительство Башкирии готовит пакет мер по сохранению и развитию башкирской пчелы. Насекомое является национальны символом и требует особого внимания и активной поддержки.
Об этом заместитель премьер-министра правительства Азат Бадранов заявил на встрече с пчеловодами и жителями населенных пунктов, входящих в Макаровский сельсовет Ишимбайского района. ИА Башинформ подвело итоги мероприятия.
Поводом для встречи стала обеспокоенность местных жителей тем, что на заповедные земли претендует французская компания. Напомним, инвестор Патрик Хоффман планирует открыть в Башкортостане один из первых в стране центров промышленного пчеловодства. Это будет сеть крупных пасек как минимум на 10 тысяч пчелосемей в 11 районах республики, лаборатория международного уровня и завод по производству медовой продукции, ориентированной на экспорт в страны Европы и Азии. Инвесторы также рассчитывают привести современные европейские технологии, поддерживать обучение будущих пасечников, развернуть работу по сохранению генетики башкирской популяции среднерусской пчелы и продвижению бренда местного меда.
Бизнесмен готов вложить в проект почти четыре миллиарда рублей и создать 160 новых рабочих мест. Для этого он открыл в республике компанию «Би Хэппи» («Счастливая пчела»).
Камнем преткновения стал объявленный Министерством лесного хозяйства республики на 5 марта аукцион, на котором планируется сдать в аренду 14 участков Макаровского лесничества на 12 лет под разведение пчел. Все они находятся на особо охраняемой природной территории – в государственном зоологическом заказнике «Ишимбайский».
По словам местных пчеловодов, некоторые участки, выставленные на аукцион, находятся рядом с их деревнями, где традиционно размещаются их пасеки и ульи.
Вице-премьер правительства разъяснил, что при выборе и выделении участков сотрудниками Минлесхоза республики была допущена бюрократическая ошибка.
Он призвал местных пчеловодов самим принять участие в аукционе на эти участки для разведения пчел и таким образом узаконить свои права. Местные жители поддержали это предложение, а некоторые из пчеловодов изъявили желание принять участие в предстоящем аукционе. От пчеловодов прозвучало и желание объединиться в кооператив, но по словам заместителя премьер–министра, это должно быть решение самих сельских предпринимателей.
Заместитель министра лесного хозяйства Венер Вахитов посетовал, что сами пчеловоды не очень активно пользуются своим правом для юридического оформления лесных участков, отведенных под пчеловодство. При этом он выразил понимание опасений местных жителей, которые пожаловались на рубку липы.
Еще одна проблема, которая волнует ишимбайских пчеловодов, - сохранение популяции башкирской пчелы. «Мы опасаемся, что порода башкирской пчелы может исчезнуть на фоне ассимиляции с другими привезенными пчелами, например украинских пород», - сказал один из сельчан.
По словам вице-премьера, сохранение именно башкирской пчелы является одной из приоритетных задач правительства республики.
Поясним, что у французской компании большой опыт работы в научной генетике и ее специалисты как никто другой хорошо понимают, к чему приводят смешения видов и почему это вредно для отрасли и конечной продукции. Наоборот, компания будет защищать башкирских пчел от вмешательства, чтобы сохранить чистоту и лучшие свойства породы. В радиусе распространения башкирской пчелы компания будет использовать только ее, и покупать пчел будет только на территории республики.
Руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям Салават Нафиков, в свою очередь, обещал поддержку в вопросе сохранения башкирской популяции среднерусской пчелы.
Заместитель премьер-министра правительства также призвал пчеловодов активнее пользоваться мерами государственной поддержки. «Я когда готовился к встрече с вами, специально запросил информацию у Минсельхоза, сколько пчеловодов обратились за получением субсидий для развития своих пасек. Из Ишимбайского района практически никто не заявляется, за 3-4 года всего один человек заявился на получение мер поддержки. Думаю, что необходимость в этом у вас есть, и вы просто либо мало знаете о них, либо боитесь всех бюрократических процедур при получении субсидий», - сказал вице-премьер и поручил администрации района совместно с Минсельхозом провести консультационные встречи на месте с участием специалистов для разъяснения всех мер государственной поддержки.
Заместитель министра сельского хозяйства республики Фарит Валитов отметил, что в 2019 году в республике утверждена комплексная программа «Развитие пчеловодства в Башкортостан на 2019 - 2030 годы», одной из целей которой является увеличение объема производства товарного и экспортируемого меда.
В частности, пчеловоды могут получать субсидии на приобретение пчелосемей, а также машин и оборудования для пчеловодства российского и зарубежного производства. Размеры этих субсидий варьируются в сумме от 350 тысяч до 8 миллионов рублей.
Также пчеловоды могут принять участие в грантовых программах по поддержке начинающих сельских предпринимателей (начинающий фермер, Агростартап). Кстати, в прошлом году грант «Агростартап» получил один пчеловод из Ишимбайского района на сумму 1, 9 млн рублей.
По словам местных пчеловодов, некоторые участки, выставленные на аукцион, находятся рядом с их деревнями, где традиционно размещаются их пасеки и ульи.
Вице-премьер правительства разъяснил, что при выборе и выделение участков сотрудниками Минлесхоза республики была допущена бюрократическая ошибка.
Он призвал местных пчеловодов самим принять участие в аукционе на эти участки для разведения пчел и таким образом узаконить свои права. Местные жители поддержали это предложение, а некоторые из пчеловодов изъявили желание принять участие в предстоящем аукционе. От пчеловодов прозвучало и желание объединиться в кооператив, но по словам заместителя премьер-министра это должно быть решение самих сельских предпринимателей.
Заместитель министра лесного хозяйства Венер Вахитов посетовал, что сами пчеловоды не очень активно пользуются своим правом для юридического оформления лесных участков, отведенных под пчеловодство. При этом он выразил понимание опасений местных жителей, которые пожаловались на рубку липы.
На встрече был поднят вопрос ценовой политики и кормовой базы для пчел. «Мы боимся, что с приходом французской компании будет истощаться кормовая база для пчел, и мы меньше начнем добывать мед, да и цена на него может сильно упасть», - посетовал один из пчеловодов.
Азат Бадранов, ссылаясь на оценки специалистов Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии, отметил, что потенциал по меду в Ишимбайском районе - 10 тысяч тонн в год. Расчеты произведены с учетом кормовой базы лугов и лесов.
Директор научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Ревнер Байтуллин рассказал, что цены на мед диктует рынок. При этом она зависит и от объемов меда, добытого в тот или иной год, и в целом цена на этот продукт снизилась за последние три года.
Инвестор не планирует создавать конкуренцию внутри республики. Вся продукция будет идти на экспорт, на российские прилавки ничего не пойдет.
При этом половину продукции компания планирует производить самостоятельно, половину - покупать у местных пчеловодов, готовых сотрудничать. Это огромный плюс для местных производителей - фактически они получают неограниченные рынки сбыта.
И наконец, в республике инвестор планирует открыть лабораторию по контролю качества меда. Для экспорта меда в ведущие страны мира нужны анализы, подтверждающие высокие стандарты и безопасность нашего меда.
Тестировать башкирский мед будет представительство международной компании «Intertek», специализирующейся на тестировании продукции сельского хозяйства. Это будет первая лаборатория в России, чья экспертиза принимается международным профессиональным сообществом. То есть подтверждать качество меда могут не только местные, но все остальные производители меда России. Это выгодно как для мелких производителей, так и для обычных покупателей. Пчеловоды смогут документально доказать, что их товар экологически чистый, а покупатели будут уверены, что покупают чистый мед без всяких примесей и антибиотиков.
По итогам встречи было принято решение и о создании общества пчеловодов Ишимбайского района, которое могло бы решать в режиме диалога все возникающие вопросы. Будет создана и рабочая группа, куда войдут представители министерств, администрации района, сельского поселения и сами пчеловоды. Она и займется решением проблем, которые подняли во время встречи местные жители и по взаимодействию с инвестором.
Напомним, 16 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече с заместителем министра сельского хозяйства России Ольгой Гатаговой обсудил подготовку к проведению в республике Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия». Руководитель республики отметил, что в регионе развито производство мёда и различных продуктов на его основе. Есть династии пчеловодов, которые сохраняют народные традиции этого ремесла. При этом в отрасли успешно внедряют новые технологии на основе научного подхода. Все эти направления достойны того, чтобы широко представить их на мировом уровне.
Заместитель министра сельского хозяйства России Ольга Гатагова высоко оценила возможности республики, отметив, что министерство готово оказать необходимое содействие в проведении Конгресса.
В Башкортостане насчитывается 287 тысяч пчелосемей, 88% из них - в частном секторе. По данным Минсельхоза, республика занимает второе место в России по производству товарного меда, уступая только Приморскому краю. По оценке специалистов, в 2021 году в республике произвели более 11 тыс. тонн меда, из которых более половины - товарный (6,1 тыс. тонн).
Фото: ИА Башинформ.