Под Уфой семьи с детьми выселяют из дома из-за долгов предыдущего хозяина

Две семьи с несовершеннолетними детьми остались на улице. Жители поселка Миловка приобрели строящийся таунхаус, который был заложен в банке. Но покупателей этот факт не смущал, ведь с собственником они знакомы больше 10 лет. В итоге продавец просрочил все платежи и дом изъяли. Решение о выселении суд уже вынес, постановление в законную силу вступило.

У двухгодовалого Рамазана сегодня день рождения, но атмосфера далеко не праздничная. Семьи Гумеровых и Назаровых, живущие в этом доме, со дня на день должны освободить свое единственное жилье. Несколько лет назад Артем вместе с родными продал квартиру в Уфе и приобрел половину дома в селе Миловка. Поначалу сделка выглядела чистой, ведь застройщик – знакомый. Правда, есть небольшая загвоздка – дом в залоге у банка, но друг пообещал снять все обременения.

Дом был зарегистрирован на Мухаметдинова. Документы на нас так и не переоформили. Дом заложили потом, как мы выяснили несколько раз. В дальнейшем после многочисленных просрочек платежей микрофинансовая организация изъяла у него дом этот и выставила на торги. Артем и Юлия Назаровы

Собственник Вадим Мухаметдинов вместе со своим товарищем неким Газиевым продал этот коттедж семьям, просрочил все платежи и таунхаус выставили на торги. Был суд, и Назаровым, как и Гумеровым, было выдано постановление и немедленном выселении.

Со дня на день к нам могут явиться приставы и просто выставить нас на улицу. Мы обращались по защите прав ребенка и в Москву, и в республиканскую по защите прав ребенка, никто ничем помочь не может. То есть никто не разбирается, не собирается ни помогать, ни разбираться, ни как-то расследовать дело. Руфина Гумерова

Закладывалась недвижимость в микрофинансовую организацию как недострой, а конфискация происходила уже готового жилья с евроремонтом. Однако разницу вложенных средств никто не возместил. Адвокаты потерпевших уверены: кредиторы нарушили свой же договор залога.

Там есть конкретные пункты в договоре, которые запрещают собственнику распоряжаться фактически и юридически данным имуществом. То есть до того периода, как он не погасит задолженность и проценты по договору займа. Микрофинансовая организация знала о том, что они заключили договор купли-продажи, да, они его не зарегистрировали, данное право у них было приостановлено до февраля 2022 года юридически. Юлия Максимова, представитель потерпевших

Эксперты утверждают, что подобная схема на сегодня как никогда популярна среди мошенников. То есть махинации могут проворачиваться на грани уголовной ответственности, но не дотягивать до статьи

Следственным органам необходимо установить, в каких отношениях они были, были ли знакомы ранее. Я не исключаю, что это не единичный случай. Если это доказать, то это уже будет действие по предварительному сговору группой лиц. Валерий Шарипов, юрист

Но Мухаметдинов все же дотянулся до статьи, правда, пока в роли гражданского ответчика в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, которое правоохранители возбудили в отношении неустановленного лица. Сам же мужчина комментировать ситуацию отказывается.

Пока комментарии не будем давать, следствие же еще идет. Финиш близок, поэтому там все расставят на свои места, как говорит следствие. Вадим Мухаметдинов, гражданский ответчик