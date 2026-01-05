Семья из Башкирии делает шевроны и подушки для бойцов СВО

Семья предпринимательницы из Чишминского района решила оказать помощь участникам СВО. Габбасовы участвуют в сборе гуманитарной помощи, а также шьют подушки для бойцов и создают шевроны по их заказам. На передовую их отправили уже более сотни.

Быстро и аккуратно на ткани рождается очередной флаг республики. За один день их нужно сделать не один десяток. Все они затем превратятся в шевроны. Все для бойцов в зоне СВО. Регина Габбасова освоила работу с вышивальной машиной, и теперь на ткани может родиться любой рисунок с самыми мелкими деталями.

Сейчас благодаря адресной социальной помощи по контракту Регина приобрела вторую вышивальную машину. Работа будет идти в два раза быстрее. Женщине во всем помогают дети. Младшая пока только наблюдает. Девочки делают подушки для бойцов. Они набивают наволочки синтепоном, который бесплатно предоставляет другой предприниматель. Работа здесь организована как в цеху.

Прошивает подушки сын. Тамерлан с легкостью освоил швейную машинку и любит носить одежду, которую украсила мама.

Для Регины Габбасовой вышивка – основное направление работы. Она создает аксессуары и одежду с логотипами республики и районов. Национальный орнамент, символы, имена и картины – современные технологии дают возможность воплотить любую фантазию.