Башкирия в этом году утроила финансирование по нацпроекту «Культура»

Башкортостан увеличил в этом году финансирование по нацпроекту «Культура» втрое, в том числе втрое стал больше объем федеральных поступлений. Консолидированный бюджет – 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили на заседании коллегии Минкультуры республики, в котором принял участие вице-премьер Азат Бадранов.

Заместитель премьер-министра правительства отметил, что на высоком уровне состоялась в прошлом году шестая Всемирная Фольклориада, по итогам которой принято решение о проведении в Уфе первой детской Фольклориады в 2024 году. По многим показателям Башкортостан в пятерке лучших регионов страны в сфере культуры.

Нашей республике был поставлен, как мы думали, невыполнимый показатель – 75 млн посещений, однако Башкортостан достойно выдержал проверку и достиг этих целевых показателей. Все учреждения культуры и образования продемонстрировали сплоченность в достижении этой цифры, значение выполнено на 106,6%. Мы первые среди регионов ПФО и в пятерке лидеров РФ. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В прошлом году в Башкортостане запустили программу «Земский работник культуры», по которой можно получить 500 тысяч рублей. Средний уровень зарплаты в отрасли составляет более 36 тысяч рублей. Симфонический оркестр республики, Башкирский театр оперы и балеты с успехом выступили на престижных российских площадках. Уже стал узнаваемым башкирский кинематограф. Осенью ожидается премьера фильма «Дневник поэта», посвященный башкирскому писателю Рами Гарипову. Популярным стал Музей Альбанова. Также в Уфе планируют открыть Музей Федора Шаляпина, Музей возвращенных имен и завершить реставрацию Музея Карима Хакимова.