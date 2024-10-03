В Башкирии в этом году модернизировали шесть школ

Шесть школ Башкортостана модернизировали по федеральной программе в 2024 году. Еще в 25 образовательных учреждениях продолжается капитальный ремонт, сообщил на своих страницах в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.
Напомним, что программу модернизации школьных систем образования инициировал Президент Владимир Путин. Участие в ней позволило за два года привести в порядок 140 школ по всему Башкортостану, в которых учатся в общей сложности более 37 тыс. детей.
В 2023 году республика заняла второе место в России по количеству школ, где сделали ремонт, и третье – по объему привлеченных средств. Как отметил Глава Башкортостана, без поддержки со стороны федерального центра такую масштабную комплексную реновацию республика бы не осилила, тем более что ещё остаются старые здания, никогда не видевшие капремонта, в том числе садики и колледжи, но новые программы на уровне страны для них уже формируются, сообщил Радий Хабиров.