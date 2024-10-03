В Башкирии в этом году модернизировали шесть школ

В 2023 году республика заняла второе место в России по количеству школ, где сделали ремонт, и третье – по объему привлеченных средств. Как отметил Глава Башкортостана, без поддержки со стороны федерального центра такую масштабную комплексную реновацию республика бы не осилила, тем более что ещё остаются старые здания, никогда не видевшие капремонта, в том числе садики и колледжи, но новые программы на уровне страны для них уже формируются, сообщил Радий Хабиров.