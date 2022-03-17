Приговор убийце адвоката из Уфы: подробности из зала суда

Нестандартное решение вынес кировский районный суд в отношении Станислава Яшина, который из-за судебных тяжб жестоко расправился со своим оппонентом в центре Уфы прямо на глазах прохожих. Трагедия произошло ровно год назад.
Заметно набравшего лишних килограммов за год пребывания в следственном изоляторе Станислава Яшина в зал суда сопровождает усиленный конвой. В его руках распакованная посылка Почты России и листы с текстом – вероятно, подсказки с тезисами для последнего слова, ведь на его выступление пришла посмотреть и потерпевшая, супруга Александра Елисеева, которого он убил. Но Яшин оказался немногословен.
– Хотите извиниться перед родственниками погибшего?
– Могу сказать, что убивать – это очень плохо.
Конфликт между Яшиным и Елисеевым произошел ровно год назад из-за судебных тяжб. Убитый юрист представлял бизнесмена Сергея Веремеенко, который одолжил обвиняемому 30 миллионов рублей. Фирма Яшина была оформлена на его маму, в то время она с сыном проходила процедуру банкротства. В какой-то момент сумма долга увеличилась в 8 раз. Из-за этого мать Яшина покончила с собой.
Сейчас в отношении лиц, которые, по словам Яшина, выбивали из него долги в восьмикратном размере, организована доследственная проверка по статье «Мошенничество». За год, что Станислав провел в СИЗО, была проведена не одна психолого-психиатрическая экспертиза, которые установили, что мужчина душевно болен.
Судья удалился в совещательную комнату, а супруга погибшего отправилась на кладбище к мужу – сегодня ровно год, как его нет. Вдова в одиночку воспитывает троих сыновей, пол младшего ребенка Александр должен был узнать в день своей смерти. Сегодня суд постановил освободить Яшина от уголовной ответственности и отправил его на принудительное лечение в специализированную психбольницу, где над ним будет осуществлен круглосуточный конвойный надзор. Также суд взыскал с Яшина моральную компенсацию потерпевшей стороне в размере 5 млн рублей.