Приговор убийце адвоката из Уфы: подробности из зала суда

Нестандартное решение вынес кировский районный суд в отношении Станислава Яшина, который из-за судебных тяжб жестоко расправился со своим оппонентом в центре Уфы прямо на глазах прохожих. Трагедия произошло ровно год назад.

Заметно набравшего лишних килограммов за год пребывания в следственном изоляторе Станислава Яшина в зал суда сопровождает усиленный конвой. В его руках распакованная посылка Почты России и листы с текстом – вероятно, подсказки с тезисами для последнего слова, ведь на его выступление пришла посмотреть и потерпевшая, супруга Александра Елисеева, которого он убил. Но Яшин оказался немногословен.

– Хотите извиниться перед родственниками погибшего?

– Могу сказать, что убивать – это очень плохо.

Конфликт между Яшиным и Елисеевым произошел ровно год назад из-за судебных тяжб. Убитый юрист представлял бизнесмена Сергея Веремеенко, который одолжил обвиняемому 30 миллионов рублей. Фирма Яшина была оформлена на его маму, в то время она с сыном проходила процедуру банкротства. В какой-то момент сумма долга увеличилась в 8 раз. Из-за этого мать Яшина покончила с собой.

Было несколько попыток как до трагедии, так и в самом СИЗО. Как выяснилось во время следствия, еще задолго до трагедии Яшин обращался в правоохранительные органы за защитой. Павел Васильев, адвокат Станислава Яшина

Сейчас в отношении лиц, которые, по словам Яшина, выбивали из него долги в восьмикратном размере, организована доследственная проверка по статье «Мошенничество». За год, что Станислав провел в СИЗО, была проведена не одна психолого-психиатрическая экспертиза, которые установили, что мужчина душевно болен.

У мужчины обнаружено психическое расстройство, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан