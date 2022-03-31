СБП в Башкирии: что нужно знать о сервисе мобильной оплаты

С 1 апреля банки обязаны предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через Систему быстрых платежей. Сервис СБП пока не столь популярен в использовании, однако у него есть все шансы в том числе заменить ушедшие из России сервисы мобильной оплаты Apple и Google Pay. Как пользоваться отечественной системой и почему это выгодно?
Чтобы оплатить услугу или покупки, уже давно не нужны ни наличные, на банковские карты. И даже уход из России популярных систем Apple и Google Pay не стал помехой для мобильных расчетов. Любой пользователь банковского приложения на смартфоне может просто отсканировать QR-код и перечислить деньги – быстро и без комиссии.
А вот для предпринимателей оплата с помощью системы быстрых платежей еще и очень выгодна. Сейчас за эквайринг, т.е. расчет по терминалам с продавца взимается комиссия, которая при СБП существенно ниже.
Разница втрое ниже. За единичную покупку или услугу она может и не так заметна, зато за месяц сэкономленная на комиссии сумма накапливается приличная, говорят предприниматели.
Услуга подходит для любого бизнеса. Антикризисным бонусом для субъектов малого и среднего бизнеса стало возмещение комиссии при продаже товаров и услуг. Такая возможность действует до 1 июля. Т.е. фактически предпринимателям, официально включенным в перечень МСП, возвращаются ранее снятые проценты при использовании системы быстрых платежей.
Систему быстрых платежей запустили 3 года назад. Изначально для переводов между счетами разных банков без комиссии. Функцию оплаты внедрили позднее, правда, на сегодня доля участников небольшая. Финансовые организации подключались к ней не очень активно. Однако с 1 апреля банки будут обязаны предоставить клиентам такую возможность.
С 1 апреля банки также в обязательном порядке должны внедрить функцию оплаты с помощью мобильного приложения СБПэй. Это прямой аналог ушедших из России зарубежных систем с использованием NFC, т.е. технологии беспроводной передачи данных. Клиенты смогут, как и прежде, подносить смартфон к терминалу и переводить деньги.