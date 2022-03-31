СБП в Башкирии: что нужно знать о сервисе мобильной оплаты

С 1 апреля банки обязаны предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через Систему быстрых платежей. Сервис СБП пока не столь популярен в использовании, однако у него есть все шансы в том числе заменить ушедшие из России сервисы мобильной оплаты Apple и Google Pay. Как пользоваться отечественной системой и почему это выгодно?

Чтобы оплатить услугу или покупки, уже давно не нужны ни наличные, на банковские карты. И даже уход из России популярных систем Apple и Google Pay не стал помехой для мобильных расчетов. Любой пользователь банковского приложения на смартфоне может просто отсканировать QR-код и перечислить деньги – быстро и без комиссии.

Не всегда есть возможность взять с собой карту или наличные, а телефон у нас всегда при себе, очень удобно использовать телефон и оплачивать им. Эмилия Попова

А вот для предпринимателей оплата с помощью системы быстрых платежей еще и очень выгодна. Сейчас за эквайринг, т.е. расчет по терминалам с продавца взимается комиссия, которая при СБП существенно ниже.

Когда человек расплачивается по терминалу, комиссия банка составляет 2,5-2%. В разных банках по-разному. При оплате через СБП комиссия составляет всего 0,7%. Диана Пашкова, владелица сети салонов красоты

Разница втрое ниже. За единичную покупку или услугу она может и не так заметна, зато за месяц сэкономленная на комиссии сумма накапливается приличная, говорят предприниматели.

Допустим, возьмем средний чек в нашем магазине – это 3 тысячи рублей. Минус 2,5% комиссии. Итого уже минус 75 рублей, т.е. приходит уже далеко не 3 тысячи рублей, и если заглядывать в будущее, набегает большая сумма. Арсен Биглов, директор магазина спортивной одежды

Услуга подходит для любого бизнеса. Антикризисным бонусом для субъектов малого и среднего бизнеса стало возмещение комиссии при продаже товаров и услуг. Такая возможность действует до 1 июля. Т.е. фактически предпринимателям, официально включенным в перечень МСП, возвращаются ранее снятые проценты при использовании системы быстрых платежей.

Систему быстрых платежей запустили 3 года назад. Изначально для переводов между счетами разных банков без комиссии. Функцию оплаты внедрили позднее, правда, на сегодня доля участников небольшая. Финансовые организации подключались к ней не очень активно. Однако с 1 апреля банки будут обязаны предоставить клиентам такую возможность.

Организациям необходимо обратиться с заявлением в обслуживающий банк, написать заявление, заключить договор или дополнительное соглашение, если уже есть эквайринг, и выбрать способ оплаты. На территории республики действуют около 50 кредитных организаций, большинство из них будут предоставлять такой сервис клиентам. Лилия Якупова, заместитель управляющего Национальным Банком по Республике Башкортостан