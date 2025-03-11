В Башкирии растет число точек придорожного сервиса

В Башкортостане реализуется порядка 200 инвестиционных проектов в сфере придорожного сервиса на 12 млрд рублей. По республике отмечается стабильная положительная динамика ключевых показателей в этой сфере, отметили на совещании в Правительстве Башкортостана.

Как подчеркнул руководитель регионального кабмина Андрей Назаров, развиваются локации, повышаются компетенции обслуживающего персонала. Например, в Кармаскалинском районе построено 25 точек вместо запланированных 22. В Кушнаренковском районе и того больше – 43 вместо 35. На новых объектах обязательно должны присутствовать общедоступные и теплые санузлы, а также условия для людей с ограниченными возможностями и матерей с детьми. Кроме того, через каждые 50 км надлежит устанавливать заправочные станции.