Акула из ИКЕА за миллионы: можно ли купить популярную игрушку в Башкирии

Пока некоторые скупали акции «ВКонтакте», другие тратились на акул. Не настоящих, а плюшевых. С уходом из России крупной шведской сети «Икеа» спрос на их игрушки вырос. Но особой любовью россияне прониклись к зубастым. Обладатели плавников стали популярны три года назад благодаря соцсетям. На сайтах объявлений продавцы указывают цены с шестью нулями. Что это – шутка или всё же странная попытка разбогатеть?

Цены на плюшевых акул, в отличие от них самих, теперь кусаются. «Бесконечность не предел» – девиз мультфильма теперь стал слоганом продавцов на «Авито». В «Икее» мягкую игрушку продавали за полторы тысячи, в интернете после закрытия магазина – за миллионы, и даже меняют на квартиру. Для сравнения: живая хищница стоит дешевле, чем некоторые предложения на сайтах. За 9 миллионов отдают лимитированную версию редкого окраса. Ну что ж, звоним по одному из номеров.

Кто больше предложит, тот заберет. Вчера 50 тысяч молодой человек предлагал, я сказала, что подумаю, вдруг больше предложат. Продавец

То ли продавец набивает цену, то ли и в самом деле поклонники у Блохэй – это шведское имя акулы индонезийского происхождения – настолько ей преданы, что готовы выложить любую сумму.

Я сниму сейчас это объявление. Это ради шутки было просто. Продавец

В половине звонков сразу признавались в шутке, но часть продавцов на полном серьёзе пыталась продать акулу по цене в разы выше икеевской. Популярность у Блохэй и вправду большая. Народную любовь она приобрела еще три года назад, став мемом. Полюбили её за милый вид, несмотря на оскал и умение принимать любые позы. Вот она задумчиво пьёт кофе на лавочке, принимает ванну и иногда в раковине, завтракает несвойственными для хищницы продуктами и даже летает в самолете. Всё зависит от фантазии владельца.

Выглядит и вправду забавно, но отдавать за мягкую игрушку сотни тысяч, да даже десятки, мягко говоря, кошелёк не открывается. В таких случаях россиян всегда выручали рынки. Отправляемся туда. Среди моря плюшевых зверей сразу замечаем родной оскал. А цена приятно удивила. Старые добрые полторы тысячи. Здесь на рассказы про высокие цены в интернете лишь улыбаются. Акулы поменьше идут по 500-800 рублей. Совсем малышей отдают за три сотни.

Это уже три-четыре года модно. Но всё равно они и сейчас модные, еще не закончилось. А сейчас вообще. Раньше модно, поэтому начиналось так, а сейчас уже реклама, и дети больше берут, чем раньше. Продавец