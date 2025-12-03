В Уфе задержали мужчин, укравших цветы и игрушки из магазина

В Уфе полиция задержала пятерых мужчин, подозреваемых в краже из цветочного магазина на улице Транспортной. Об этом сообщили в МВД по РБ.

По данным ведомства, злоумышленники, представившись покупателями, похитили семь букетов цветов и несколько мягких игрушек, после чего скрылись на автомобиле. Продавец описала приметы грабителей и их машины. Ориентировку оперативно передали всем экипажам ДПС.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции заметили разыскиваемый автомобиль с пятью мужчинами в салоне. Правоохранители заблокировали иномарку и задержали подозреваемых. Граждан в возрасте от 24 до 29 лет доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.