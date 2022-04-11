В Башкирии пройдут праздники, посвященные Дню национального костюма

День народного костюма в регионе празднуется с 2020 года и главная цель мероприятий – поддержание народных традиций, где жители смогут окунуться в культуру разных народов.

14 апреля в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоится гала-концерт, а в фойе концертного зала разместят выставку полотенец «Вышитая история народа».

15 апреля в Национальном музее Башкортостана пройдет выставка работ II Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга». В этот же день состоится флешмоб «Фото в национальных костюмах», а в Уфимском многопрофильном колледже пройдет мастер-класс по изготовлению башкирских национальных украшений и нагрудников.