В Башкирии подписан указ о защите пчел

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал закон, защищающий пчёл. Информацию подтвердила пресс-служба парламента региона. По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, но новому закону теперь запрещено размещать пасеки в местах, где до этого были кладбища, скотомогильники, отходы производства и потребления, химические, токсичные и радиоактивные вещества.
Все вышеперечисленное может навредить жизнеспособности и популяции пчел. Также, по новым правилам, специалисты, которые отвечают за химическую обработку полей, обязаны оповещать в радиусе 7 км населенные пункты, где размещены пасеки. Данная мера необходима, чтобы избежать отравления пчел.
В настоящее время популяция пчел довольно сильно снизилась. 30 лет назад на российских пасеках обитало 4,5 миллиона пчел. Сегодня численность насекомых сократилась до 3,1 миллиона особей.