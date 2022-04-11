В Башкирии подписан указ о защите пчел

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал закон, защищающий пчёл. Информацию подтвердила пресс-служба парламента региона. По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, но новому закону теперь запрещено размещать пасеки в местах, где до этого были кладбища, скотомогильники, отходы производства и потребления, химические, токсичные и радиоактивные вещества.

Все вышеперечисленное может навредить жизнеспособности и популяции пчел. Также, по новым правилам, специалисты, которые отвечают за химическую обработку полей, обязаны оповещать в радиусе 7 км населенные пункты, где размещены пасеки. Данная мера необходима, чтобы избежать отравления пчел.