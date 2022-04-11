В Башкирии меценаты купили мебель для амбулатории в рамках проекта «Атайсал»

В Башкортостане участники проекта «Атайсал» вложили полмиллиарда рублей на развитие родных сел и городов. В Серменево Белорецкого района меценаты выделили средства для покупки мебели в местную амбулаторию. Даже уехав, многие не забывают малую родину и продолжают участвовать в ее жизни.

Два года назад врачебная амбулатория в Серменево, можно сказать, обрела новую жизнь. Проведенный капремонт преобразил сельскую больницу в современное медучреждение. Поначалу выделенных средств не хватило на покупку мебели. И тогда к обновлению подключились меценаты.

Получили хорошую мебель: кушетки, стулья. Это для нас неплохо. Альберт Гарипов, заведующий Серменевской врачебной амбулаторией

Благотворители – люди не случайные. Это родные братья, которые сейчас проживают в Москве, родились и выросли в селе Серменево.

Оба работают в Москве, получили образование. Занимают высокую должность. Им хочется сказать спасибо, что не забыли сельчан. Ануза Галимова, жительница с. Серменево

Мама меценатов Лилия Сибагатова – медицинская сестра в амбулатории. А папа – водитель скорой помощи. После участия их сыновей в проекте «Атайсал» к обновлению больницы подключились и другие уроженцы села. Их силами также были закуплены мебель и оборудование. При этом сотрудничество с московскими меценатами еще не закончилось.

В 2021 году на 47 тысяч закупили мебель. В этом году заявку дали на 100 тысяч, 30 уже реализовали, в мае ждем мебель еще. Лилия Сибагатова, медицинская сестра Серменевской врачебной амбулатории