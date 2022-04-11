В Башкирии меценаты купили мебель для амбулатории в рамках проекта «Атайсал»

В Башкортостане участники проекта «Атайсал» вложили полмиллиарда рублей на развитие родных сел и городов. В Серменево Белорецкого района меценаты выделили средства для покупки мебели в местную амбулаторию. Даже уехав, многие не забывают малую родину и продолжают участвовать в ее жизни.
Два года назад врачебная амбулатория в Серменево, можно сказать, обрела новую жизнь. Проведенный капремонт преобразил сельскую больницу в современное медучреждение. Поначалу выделенных средств не хватило на покупку мебели. И тогда к обновлению подключились меценаты.
Благотворители – люди не случайные. Это родные братья, которые сейчас проживают в Москве, родились и выросли в селе Серменево.
Мама меценатов Лилия Сибагатова – медицинская сестра в амбулатории. А папа – водитель скорой помощи. После участия их сыновей в проекте «Атайсал» к обновлению больницы подключились и другие уроженцы села. Их силами также были закуплены мебель и оборудование. При этом сотрудничество с московскими меценатами еще не закончилось.
Серменевская амбулатория обслуживает порядка 4,5 тысячи человек – за первой помощью сюда обращаются жители еще трех населенных пунктов. Имеется дневной стационар, есть возможность сдавать анализы и получать лекарства. Теперь же после обновления лечение будет проходить в комфортных условиях.