В Уфе на короткий срок закроют движение по одной из улиц

В столице Башкортостана временно ограничат движение на улице Набережной. Участок дороги, протяженностью 1,5 километра закроют для движения в связи с ремонтом моста.
Запрет на передвижение по дороге будет действовать 3 дня – с 13 по 15 апреля, с 10 утра до 20 часов вечера. Участок между комплексом «Юность» и улицей Сочинской будет недоступен.
Пресс-служба администрации города Уфы сообщает, что движение возобновится после работ по капитальному ремонту моста. Три дня данный участок придётся объезжать.