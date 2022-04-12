В Уфе на короткий срок закроют движение по одной из улиц

В столице Башкортостана временно ограничат движение на улице Набережной. Участок дороги, протяженностью 1,5 километра закроют для движения в связи с ремонтом моста.

Запрет на передвижение по дороге будет действовать 3 дня – с 13 по 15 апреля, с 10 утра до 20 часов вечера. Участок между комплексом «Юность» и улицей Сочинской будет недоступен.