Рекультивация «Уфахимпрома» пройдет при участии Федерального экологического оператора

В уфимском «ВДНХ-Экспо» проходят Экологический форум и VI специализированная выставка «Экология и технологии». На площадке форума было подписано соглашение, подразумевающее сотрудничество в ликвидации объектов накопленного экологического вреда в регионе.

Документ подписали Глава Башкортостана Радий Хабиров и первый заместитель гендиректора по реализации экопроектов «ФЭО» Максим Погодин. Предполагается, что стороны будут взаимодействовать в части разработки и реализации проектов по рекультивации некоторых объектов, в том числе бывшего «Уфахимпрома». Речь идет также и о свалке промотходов «Михаловская» в Стерлитамакском районе и полигоне ТБО в Новых Черкассах.