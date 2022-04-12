Рекультивация «Уфахимпрома» пройдет при участии Федерального экологического оператора

В уфимском «ВДНХ-Экспо» проходят Экологический форум и VI специализированная выставка «Экология и технологии». На площадке форума было подписано соглашение, подразумевающее сотрудничество в ликвидации объектов накопленного экологического вреда в регионе.
Документ подписали Глава Башкортостана Радий Хабиров и первый заместитель гендиректора по реализации экопроектов «ФЭО» Максим Погодин. Предполагается, что стороны будут взаимодействовать в части разработки и реализации проектов по рекультивации некоторых объектов, в том числе бывшего «Уфахимпрома». Речь идет также и о свалке промотходов «Михаловская» в Стерлитамакском районе и полигоне ТБО в Новых Черкассах.
– В составе федерального проекта «Чистая страна» Федеральный экологический оператор реализует проекты по ликвидации крупных объектов накопленного экологического вреда в Иркутской и Ленинградской областях. Такие объекты есть и здесь. Мы готовы предложить все свои компетенции и опыт для решения существующих в республике экологических проблем. Уверен, совместными усилиями мы сможем повысить качество жизни жителей региона, – отметил Максим Погодин.
– Башкортостан – промышленно развитый регион, поэтому мы уделяем большое внимание вопросам экологии, для того, чтобы удержать баланс между развитием промышленности и сохранением окружающей среды, – сказал премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. – Одним из проблемных объектов для нас является «Уфахимпром», это многолетняя проблема. С федеральной поддержкой регион сможет реализовать все необходимые мероприятия для улучшения качества жизни.
Открытие обособленного подразделения оператора ускорит проведение экологических мероприятий в Уфе и республике. Ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Башкортостана – дорогостоящие профессиональные работы, имеющие большое значение для безопасности Башкортостана. ФГУП «ФЭО» – специализированная организация, занимающаяся обращением с отходами любых видов и классов опасности в масштабах всей страны.