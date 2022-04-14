В Башкирии планируется поставить на поток выпуск агротехники

Серийный выпуск агротехники придет на замену заграничным аналогам. Глава региона отметил, что резидент индустриального парка «Уфимский» приобрел уже новое оборудование для этих целей.

Предприятие изготавливает зерноочистительные станки, которых раньше поставляли из-за рубежа. В настоящий момент на предприятии производят гравитационные столы для семян, которые также приобретают различные организации в других городах России.