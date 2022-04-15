В Башкирии начал вещать новый телеканал «Уфимское ТВ»

Еженедельно в пятницу в в 21:45, в субботу в 19:30 и в воскресенье в 17:30 в эфире «Уфимского ТВ» можно смотреть новостные блоки, музыкальные программы, поздравления и события уфимского района, подготовленные творчески коллективом во главе с руководителем и режиссёром постановщиком Маратом Абдюшевым. Администрация района создала для работы сотрудников канала все необходимые условия. Судя по первым откликам, новый канал пришёлся по душе жителям муниципалитета. Зрители говорят, что теперь они с удовольствием не только смотрят новости и знают, что происходит в Булгаково, Жуковке, Михайловке, но и с радостью заказывают песни своим друзья и родственникам в соседние поселки. «Уфимское ТВ» стало 28 телеканалом в семействе районных и муниципальных телеканалов «Салям», которые вещают по всей республике.