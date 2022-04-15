В Башкирии начал вещать новый телеканал «Уфимское ТВ»

В Уфимском районе впервые в его истории появилось своё телевидение. Став партнёром телеканала «Салям», объединяющего местные и муниципальные телекомпании республики, начал вещать новостной канал «Уфимское ТВ».
Еженедельно в пятницу в в 21:45, в субботу в 19:30 и в воскресенье в 17:30 в эфире «Уфимского ТВ» можно смотреть новостные блоки, музыкальные программы, поздравления и события уфимского района, подготовленные творчески коллективом во главе с руководителем и режиссёром постановщиком Маратом Абдюшевым. Администрация района создала для работы сотрудников канала все необходимые условия. Судя по первым откликам, новый канал пришёлся по душе жителям муниципалитета. Зрители говорят, что теперь они с удовольствием не только смотрят новости и знают, что происходит в Булгаково, Жуковке, Михайловке, но и с радостью заказывают песни своим друзья и родственникам в соседние поселки. «Уфимское ТВ» стало 28 телеканалом в семействе районных и муниципальных телеканалов «Салям», которые вещают по всей республике.
В октябре 2019 года ГУП ТРК «Башкортостан» запустил в сетях всех ведущих операторов кабельного ТВ республики круглосуточный государственный телевизионный канал «Салям» для самой широкой аудитории. Новый региональный телевизионный вещатель – уникальный проект в медийном пространстве не только Башкортостана, но и России. Создан при поддержке руководства республики с целью сохранения и развития местных, муниципальных телестудий, централизации их работы, оказания помощи в производстве качественного социального, информационного и развлекательного контента. Это первый и единственный канал, в рамках которого у местных и муниципальных телестудий появилась реальная возможность вещать в республиканском эфире в течение дня.
В настоящее время 28 муниципальных и местных телестудий подписали договоры с телеканалом «Салям», в пять раз увеличился объем вещания муниципальных и местных телестудий в республиканском эфире.