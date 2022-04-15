В Башкирии завели первое уголовное дело о фейке в отношении военнослужащих российской армии

Следственный комитет Башкирии завел первое уголовное дело в отношении жителя региона. Мужчина сделал репост фейкового сообщение, которое касается действий российской армии, а также у себя на странице в социальной сети прокомментировал его.
В настоящее время ведется расследование случая и если вина пользователя в распространении фейков будет доказана, то его ждет дальнейшее уголовное разбирательство и грозит серьезное наказание.
Статья 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий» предусматривает крупный штраф, принудительные работы или реальный срок до трех лет.