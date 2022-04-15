В Башкирии завели первое уголовное дело о фейке в отношении военнослужащих российской армии

Следственный комитет Башкирии завел первое уголовное дело в отношении жителя региона. Мужчина сделал репост фейкового сообщение, которое касается действий российской армии, а также у себя на странице в социальной сети прокомментировал его.

В настоящее время ведется расследование случая и если вина пользователя в распространении фейков будет доказана, то его ждет дальнейшее уголовное разбирательство и грозит серьезное наказание.