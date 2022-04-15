В Башкирии акция «Бессмертный полк» в 2022 году пройдет в очном формате

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в республике в офлайн-формате. Впервые за два года. Об этом заявили в администрации Уфы на пресс-конференции, посвященной памятному шествию.

Организаторы озвучили предварительный сценарий мероприятия. Построение колонн 9 мая будет проходить с 10:00 под сопровождение речи легендарного диктора Юрия Левитана, а также песню «Священная война». После пройдет минута молчания, а уже затем – движение с транспарантами по центральным улицам в каждом муниципалитете республики.