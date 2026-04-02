В Уфе прошёл «Час креативных индустрий» в новом формате

Сегодня прошёл «Час креативных индустрий» в новом формате. Участники рассмотрели шесть проектов, представленных предпринимателями. Среди них: музей пельменей и бирской кухни, школа керамики, музей-мастерская шоколада, производство одежды в национальном стиле, изделия из кожи и мультимедийный продюсерский центр в Нефтекамске. Общий объём инвестиций в проекты превысил 50 млн рублей. По итогам совещания все проекты получили государственную поддержку, а бизнес-шерифам поручено разработать дополнительные инструменты на муниципальном уровне.