В Уфе прошёл «Час креативных индустрий» в новом формате

Сегодня прошёл «Час креативных индустрий» в новом формате. Участники рассмотрели шесть проектов, представленных предпринимателями. Среди них: музей пельменей и бирской кухни, школа керамики, музей-мастерская шоколада, производство одежды в национальном стиле, изделия из кожи и мультимедийный продюсерский центр в Нефтекамске. Общий объём инвестиций в проекты превысил 50 млн рублей. По итогам совещания все проекты получили государственную поддержку, а бизнес-шерифам поручено разработать дополнительные инструменты на муниципальном уровне.
В Башкортостане выстроена система поддержки отрасли. Республика вошла в тройку лучших креативных регионов России по итогам Российской национальной премии. Принят собственный закон о развитии этой сферы, а также учреждён ежегодный День креативных индустрий – 8 августа. В декабре состоялось вручение первой региональной премии за вклад в развитие креативной экономики, на которую поступило более 400 заявок.