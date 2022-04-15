Глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать условия для пожилых людей, которые торгуют овощами

«Не надо гонять наших бабушек, торгующих тем, что они вырастили своими руками, а нужно создавать им условия, обустраивать торговые места. Хотел бы также попросить, чтобы люди покупали у них выращенную зелень, огурчики, тот же стакан крыжовника, помогать им в наше непростое время. Для них каждый заработанный рубль будет сегодня иметь важное значение», - сказал Радий Хабиров.