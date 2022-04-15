Глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать условия для пожилых людей, которые торгуют овощами

Сегодня, 15 апреля, на форуме садоводов глава Башкирии Радий Хабиров запретил препятствовать торговле пожилых людей, которые продают овощи, фрукты и ягоды со своих огородов. Вместо этого руководитель республики поручил создать временные точки сбыта для садоводов в этом сезоне.

Фото №1 - Глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать условия для пожилых людей, которые торгуют овощами

Радий Хабиров также призвал жителей покупать выращенную продукцию у пожилых людей, так как этим можно помочь бабушкам и дедушкам в нынешнее время.

«Не надо гонять наших бабушек, торгующих тем, что они вырастили своими руками, а нужно создавать им условия, обустраивать торговые места. Хотел бы также попросить, чтобы люди покупали у них выращенную зелень, огурчики, тот же стакан крыжовника, помогать им в наше непростое время. Для них каждый заработанный рубль будет сегодня иметь важное значение», - сказал Радий Хабиров. 

Радий Хабиров считает, что необходимо создание условий для уличной торговли садоводов и поручил увеличить количество таких оборудованных мест.

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