В Башкирии с начала паводка были затоплены 45 домов и 6 участков дорог

Сейчас на контроле Госкомитета находятся 4 случая затопления, результатом которых стали затопленные 5 участков дорог. Это 1 участок автомобильной дороги в Иглинском районе на территории села Иглино, 1 участок дороги в н.п. Пятилетка в Иглинском районе, 2 участка дороги в Белорецком районе и 1 участок дороги в Демском районе Уфы, которая ведет к СНТ «Козарез».