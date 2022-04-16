В Башкирии с начала паводка были затоплены 45 домов и 6 участков дорог

За сутки в Башкирии в Систему-112 поступило 11 сообщений о подтоплениях, с начала паводка таких сообщений было зарегистрировано уже 358.
На 16 апреля, по данным Госкомитета РБ по ЧС, с начала паводка в республике зафиксировано 8 случаев затопления на территории 5 муниципалитетов. В результате затопленными оказались 6 участков дорог, 45 домов и 97 придомовых территорий. Фактов затопления мосток пока не зарегистрировано.
Сейчас на контроле Госкомитета находятся 4 случая затопления, результатом которых стали затопленные 5 участков дорог. Это 1 участок автомобильной дороги в Иглинском районе на территории села Иглино, 1 участок дороги в н.п. Пятилетка в Иглинском районе, 2 участка дороги в Белорецком районе и 1 участок дороги в Демском районе Уфы, которая ведет к СНТ «Козарез».
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС