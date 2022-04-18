Эксперты рассказали, почему выступают за строительство экотропы на Торатау

Совсем скоро в Башкирии стартует благоустройство и организация специальной и безопасной лестницы и экотропы к вершине Торатау.

Фото №1 - Эксперты рассказали, почему выступают за строительство экотропы на Торатау

Новая тропа на вершине вызвала споры общественности. Некоторые решили, что экотропа будет лишней на шихане, кто-то выступил категорически против, а кто-то наоборот порадовался возникновению удобной тропы к вершине, так как гора станет доступна и для детей, и для маломобильных туристов.

Эксперты поделились своим мнением с журналистами ИА «Башинформ». Специалисты отметили, что считают экотропу важным пунктом для сохранения растительного и животного разнообразия природного памятника.

Доктор биологических наук, директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН Василий Мартыненко уверен, без единого экологического маршрута и без лестницы, природный комплекс шихана «Торатау» будет деградировать.

Я один из тех, кто настаивал на том, чтобы эту лестницу начали строить. Во всем цивилизованном мире для сохранения подобных объектов, которые массово посещаются, но при этом имеют очень ранимую экосистему, используются лестницы. Гиперпетрофитные и петрофитные степи, к которым относится данная территория, предполагают очень редкий и очень ранимый тип растительности. Естественно, когда люди начинают ходит, они выбивают все это до камня, растительность погибает. Сейчас там есть участки троп, шириной до 50 метров. Как это получается, а очень просто. Люди идут, почва смывается до камня, потом в дождь начинаю скользить, уходить в право или в влево, начинают там стаптывать растительность, так дальше и дальше.

Василий Мартыненко

По его словам, лет 10 назад на шихане Торатау было порядка 6-7 троп, сейчас их уже десятки. Увидеть это можно сравнив космические снимки разных лет.

Люди должны ходить только по одной троп. Именно обустройство дорожно-тропиночной сети приводит к минимизации последствий для природного комплекса. Если не сделать лестницы, уже за 20-30 лет, а может и 10 лет, вместо горы мы получим белый клык. И все, там вообще не будет растительности.

Василий Мартыненко

Со слов сотрудников геопарка, в выходной день на вершину Торатау поднимается до 1000 человек. Их количество с каждым годом будет только расти, прогнозирует Василий Мартыненко.

У нас же люди начали подниматься туда на горных мотоциклах, это больные люди вообще. Зачем? Лестница — это единственная возможность сохранить природный комплекс шиханов.

Василий Мартыненко
Уфимская волна

Данную позицию биолога полностью поддерживает и приветствует блогер и основатель «Большой Южноуральской тропы» Раис Габитов.

Это очень круто, что будет лестница на Торатау. Как-то в дождь мы поднимались на Торатау, люди скользили и падали. Причем все они шли по разным тропинкам, сдирали траву, все измазались в грязи. Среди них были и пожилые люди, которым нам пришлось помогать на пути к вершине. Еще тогда я подумал, почему нет нормальной лестницы на Торатау. И, слава богу, что эту лестницу поставят. Насколько я знаю, это очень не простой и дорогой проект, и хорошо, что она будет железная. Примерно такую лестницу я видел в парке «Таганай» в Челябинской области. Во многих национальных парках, кстати, используются именно железные лестницы, потому что они очень прочные. Главное, ее надо красиво оформить.

Раис Габитов

Он отметил, что если будет лестница, то на гору смогут подняться и старики, и дети. Туристы не будут зависеть от времени года. По лестнице можно будет подниматься в любую погоду и это позволит не нанести вред уникальному растительному покрову горы.

Сейчас на склоне шихана Торатау около 40 троп. Каждая тропа — это полоса вытоптанной и уничтоженной растительности, в последствие это ведет к смещению и исчезновению ареала обитания флоры и фауны, включая редкие и краснокнижные виды.

Каждый год, в связи с возросшей в несколько раз антропогенной нагрузкой, тропы расширяются. Ещё одна из серьёзных проблем — это гербаризация, запрещённая в пределах ООПТ (особо охраняемой природной территории). Не каждый турист, к сожалению, помнит, что на шихане произрастает более 400 видов растений, включая краснокнижные и эндемичные. Но летом каждый день мы видим, как происходит сбор гербариев (очень часто краснокнижных, потому что они красивые) для мимолетных фотографий в соцсетях.

Фаниз Ардисламов, научный сотрудник геопарка Торатау

На сегодняшний день специалисты спроектировали вокруг подножия горы оптимальный экомаршрут с учетом экологического и биологического разнообразия шихана. Общая его протяженность составит 5,65 км, а сама лестница — 402 м с несколькими смотровыми площадками и площадками отдыха. На них планируется установить мусорные урны. Ширина лестничного марша составляет 1,5 м, что дает возможность при спуске — подъеме свободно разойтись двум посетителям. Для безопасности лестницы оборудованы перилами.

Пользование экотропой и лестницей будет бесплатным. Экотропа-лестница (1 этап — подъем на гору) будет доступна для маломобильных групп граждан категорий М1, М2, М3. Для группы М4 будет доступен большой кольцевой маршрут экотропы. Сотрудники геопарка будут следить за состоянием экотропы, а при необходимости организовывать субботники с участием местных жителей и приглашением всех желающих.

Как рассказали «Башинформ» в дирекции геопарка «Торатау», технология строительства предусматривает минимальное вмешательство в сложившийся ландшафт и экосистему шихана.

Во избежание применения тяжелой техники непосредственно на шихане, реализация проекта предусматривает использование технологии PREFAB. Элементы лестницы изготавливаются на заводе, окрашиваются, доставляются к подножью, поднимаются посредством мобильного наклонного подъемника (GEDA SLOPE LIFT 250 COMFORT) на гору, где происходит финальная сборка с применением ручного инструмента. Сама стройплощадка поэтапно будет огораживаться в соответствии с проектом организации строительства.

администрация геопарка Торатау

Во время строительства лестницы гора останется открытой для посещения, пообещали в геопарке. Туристам будет доступна тропа по северному склону. Также можно будет воспользоваться и восточным подъемом, при условии обхода зоны строительства. По согласованию с подрядчиком возможен вариант поэтапной приемки и ввода в эксплуатацию объекта частями.

К памятникам такого уровня, как Торатау, мы просто обязаны обеспечить доступ для экскурсионных групп и любознательных гостей геопарка с различной физической подготовкой в научно-образовательных целях. Поскольку посещение шихана закрыто быть не может, мы считаем важным обеспечить не только максимально комфортный и безопасный подъем на гору, но оборудовать его таким образом, чтобы защитить памятник природы от рекреационной нагрузки, оставить эрозию почвы на склонах и сохранить популяцию краснокнижных растений на шихане.

Регина Байтуллина, исполняющий обязанности генерального директора геопарка Торатау
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