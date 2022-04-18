Эксперты рассказали, почему выступают за строительство экотропы на Торатау

Это очень круто, что будет лестница на Торатау. Как-то в дождь мы поднимались на Торатау, люди скользили и падали. Причем все они шли по разным тропинкам, сдирали траву, все измазались в грязи. Среди них были и пожилые люди, которым нам пришлось помогать на пути к вершине. Еще тогда я подумал, почему нет нормальной лестницы на Торатау. И, слава богу, что эту лестницу поставят. Насколько я знаю, это очень не простой и дорогой проект, и хорошо, что она будет железная. Примерно такую лестницу я видел в парке «Таганай» в Челябинской области. Во многих национальных парках, кстати, используются именно железные лестницы, потому что они очень прочные. Главное, ее надо красиво оформить.

Раис Габитов