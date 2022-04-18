Эксперты рассказали, почему выступают за строительство экотропы на Торатау

Совсем скоро в Башкирии стартует благоустройство и организация специальной и безопасной лестницы и экотропы к вершине Торатау.
Новая тропа на вершине вызвала споры общественности. Некоторые решили, что экотропа будет лишней на шихане, кто-то выступил категорически против, а кто-то наоборот порадовался возникновению удобной тропы к вершине, так как гора станет доступна и для детей, и для маломобильных туристов.
Эксперты поделились своим мнением с журналистами ИА «Башинформ». Специалисты отметили, что считают экотропу важным пунктом для сохранения растительного и животного разнообразия природного памятника.
Доктор биологических наук, директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН Василий Мартыненко уверен, без единого экологического маршрута и без лестницы, природный комплекс шихана «Торатау» будет деградировать.
По его словам, лет 10 назад на шихане Торатау было порядка 6-7 троп, сейчас их уже десятки. Увидеть это можно сравнив космические снимки разных лет.
Со слов сотрудников геопарка, в выходной день на вершину Торатау поднимается до 1000 человек. Их количество с каждым годом будет только расти, прогнозирует Василий Мартыненко.
Данную позицию биолога полностью поддерживает и приветствует блогер и основатель «Большой Южноуральской тропы» Раис Габитов.
Он отметил, что если будет лестница, то на гору смогут подняться и старики, и дети. Туристы не будут зависеть от времени года. По лестнице можно будет подниматься в любую погоду и это позволит не нанести вред уникальному растительному покрову горы.
Сейчас на склоне шихана Торатау около 40 троп. Каждая тропа — это полоса вытоптанной и уничтоженной растительности, в последствие это ведет к смещению и исчезновению ареала обитания флоры и фауны, включая редкие и краснокнижные виды.
На сегодняшний день специалисты спроектировали вокруг подножия горы оптимальный экомаршрут с учетом экологического и биологического разнообразия шихана. Общая его протяженность составит 5,65 км, а сама лестница — 402 м с несколькими смотровыми площадками и площадками отдыха. На них планируется установить мусорные урны. Ширина лестничного марша составляет 1,5 м, что дает возможность при спуске — подъеме свободно разойтись двум посетителям. Для безопасности лестницы оборудованы перилами.
Пользование экотропой и лестницей будет бесплатным. Экотропа-лестница (1 этап — подъем на гору) будет доступна для маломобильных групп граждан категорий М1, М2, М3. Для группы М4 будет доступен большой кольцевой маршрут экотропы. Сотрудники геопарка будут следить за состоянием экотропы, а при необходимости организовывать субботники с участием местных жителей и приглашением всех желающих.
Как рассказали «Башинформ» в дирекции геопарка «Торатау», технология строительства предусматривает минимальное вмешательство в сложившийся ландшафт и экосистему шихана.
Во время строительства лестницы гора останется открытой для посещения, пообещали в геопарке. Туристам будет доступна тропа по северному склону. Также можно будет воспользоваться и восточным подъемом, при условии обхода зоны строительства. По согласованию с подрядчиком возможен вариант поэтапной приемки и ввода в эксплуатацию объекта частями.