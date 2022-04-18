Аэропорт «Уфа» увеличит число ежедневных рейсов на курорты России

Генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев рассказал о том, что пассажиропоток стал активно перестраиваться на внутренний туризм.
Об этом он сообщил на оперативном совещании правительства с участием Главы Башкирии в ЦУР РБ. Маршруты будут перестроены на отечественные курорты.
Доля международных авиаперелетов, по словам Александра Андреева, составляет около 10% от общего объема перевозок. Сюда входят рейсы в Анталью и Дубай, а также регионы СНГ и Евразийского экономического союза — Баку, Душанбе. Ереван, Ташкент и другие.