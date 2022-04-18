Аэропорт «Уфа» увеличит число ежедневных рейсов на курорты России

Генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев рассказал о том, что пассажиропоток стал активно перестраиваться на внутренний туризм.

Фото №1 - Аэропорт «Уфа» увеличит число ежедневных рейсов на курорты России

Об этом он сообщил на оперативном совещании правительства с участием Главы Башкирии в ЦУР РБ. Маршруты будут перестроены на отечественные курорты.

Сегодня основными характеристиками нашей маршрутной сети является замещение рейсов на большинство международных курортов отечественными. Планируется до 10 ежедневных рейсов в аэропорты Сочи, Симферополя, Анапы, Минеральных Вод и Геленджика. Региональная программа авиаперелетов представлена 15 направлениями и выполняется преимущественно на отечественных воздушных судах. На московском направлении летом будет совершаться не менее 12 ежедневных рейсов, в Санкт-Петербург — четыре рейса в день.

Александр Андреев 

Доля международных авиаперелетов, по словам Александра Андреева, составляет около 10% от общего объема перевозок. Сюда входят рейсы в Анталью и Дубай, а также регионы СНГ и Евразийского экономического союза — Баку, Душанбе. Ереван, Ташкент и другие.

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