Аэропорт «Уфа» увеличит число ежедневных рейсов на курорты России

Сегодня основными характеристиками нашей маршрутной сети является замещение рейсов на большинство международных курортов отечественными. Планируется до 10 ежедневных рейсов в аэропорты Сочи, Симферополя, Анапы, Минеральных Вод и Геленджика. Региональная программа авиаперелетов представлена 15 направлениями и выполняется преимущественно на отечественных воздушных судах. На московском направлении летом будет совершаться не менее 12 ежедневных рейсов, в Санкт-Петербург — четыре рейса в день.

Александр Андреев