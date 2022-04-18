В Уфе на берегу реки планируется строительство экоотеля

Инициировал проект руководитель компании «Ак Яр» Ислам Салимгареев. Сама организация зарегистрировалась месяц назад, в марте этого года. Инвестор рассказал, что после всех согласований проекта, экоотель в районе поселка Козарез появится уже этим летом.

Ранее Ислам Салимгареев работал как индивидуальный предприниматель и уже участвовал в проектировании пляжных зон. В 2021 году он обустроил общественный пляж в Нижегородке. Посетители заметили, что на территории установлен шлагбаум и жаловались на отсутствие доступа к пляжу.