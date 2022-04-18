В Уфе на берегу реки планируется строительство экоотеля

Инициировал проект руководитель компании «Ак Яр» Ислам Салимгареев. Сама организация зарегистрировалась месяц назад, в марте этого года. Инвестор рассказал, что после всех согласований проекта, экоотель в районе поселка Козарез появится уже этим летом.
Ранее Ислам Салимгареев работал как индивидуальный предприниматель и уже участвовал в проектировании пляжных зон. В 2021 году он обустроил общественный пляж в Нижегородке. Посетители заметили, что на территории установлен шлагбаум и жаловались на отсутствие доступа к пляжу.
Сам Ислам Салимгареев рассказал, что таким образом старался навести порядок, так как некоторые посетители пляжа вели себя неподобающим образом: кто-то мыл машину на территории, а некоторые отдыхающие превращали пляж в гору мусора. Кроме того, бизнесмен пояснил, что пешим посетителям вход свободный и шлагбаум только для автомобилей.