В Башкирии мужчину приговорили к 13 годам колонии за организацию поджога

В Башкирии вынесли приговор местному жителю за планирование поджога здания мэрии Нефтекамска. Подсудимого приговорили к 13 годам тюремного заключения.
Житель Нефтекамска Эрнест Шамсияров был задержан в 2020 году. Тогда же он и планировал поджог городской администрации с помощью «коктейля Молотова». Сотрудники правоохранительных органов вовремя разоблачили планы злоумышленника.
В ходе разбирательств, следствие установило, что обвиняемый планировал пойти на преступление из-за потери постоянного источника дохода. Целью поджога была дестабилизация деятельности органов власти. Также мужчина открыто в интернете призывал к акции.