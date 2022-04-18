В Башкирии мужчину приговорили к 13 годам колонии за организацию поджога

В Башкирии вынесли приговор местному жителю за планирование поджога здания мэрии Нефтекамска. Подсудимого приговорили к 13 годам тюремного заключения.

Житель Нефтекамска Эрнест Шамсияров был задержан в 2020 году. Тогда же он и планировал поджог городской администрации с помощью «коктейля Молотова». Сотрудники правоохранительных органов вовремя разоблачили планы злоумышленника.