В Башкирии алабаю, которого бросили на автомойке, нашли новую семью

Стелле очень повезло, Юля и ее муж очень хотели, чтобы мы отдали ее именно им. Это была мечта мужа. Он даже присутствовал на стерилизации и лично нес ее на руках до машины, а это, на минуточку, почти 50 кг! Жить она должна была в теплой котельной, но Стелла выбрала себе диван в доме и сначала поселилась там. А теперь у нее есть огромная и теплая будка! А еще, как выяснилось, Стелла очень любит маленьких детей и с удовольствием играет с ними. Так что живет, ест мясо в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.

зоозащитники