В Башкирии алабаю, которого бросили на автомойке, нашли новую семью

В Стерлитамаке печальная история закончилась радостно. Брошенный алабай Стелла нашла новую семью.
Как рассказали зоозащитники, Стелла жила на автомойке с хозяином. Когда бизнес начал приносить убытки, мужчина решил закрыть автомойку и уехать. К сожалению, Стеллу нерадивый хозяин оставил, прикованной на цепи. Сначала собаку подкармливали волонтеры, но после алабай сорвалась с цепи и начала бегать по городу. Её несколько раз возвращали к «дому», но жить в одиночестве Стелле не хотелось, поэтому собаку находили в магазинах, подъездах, на улицах.
Волонтёры усиленно искали Стелле новую любящую семью. И чудо произошло! Стеллу решила забрать супружеская пара, которая сразу после первой встречи начала оказывать помощь и поддержку будущему питомцу.