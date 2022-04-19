В Башкирии алабаю, которого бросили на автомойке, нашли новую семью

В Стерлитамаке печальная история закончилась радостно. Брошенный алабай Стелла нашла новую семью.

Фото №1 - В Башкирии алабаю, которого бросили на автомойке, нашли новую семью

Как рассказали зоозащитники, Стелла жила на автомойке с хозяином. Когда бизнес начал приносить убытки, мужчина решил закрыть автомойку и уехать. К сожалению, Стеллу нерадивый хозяин оставил, прикованной на цепи. Сначала собаку подкармливали волонтеры, но после алабай сорвалась с цепи и начала бегать по городу. Её несколько раз возвращали к «дому», но жить в одиночестве Стелле не хотелось, поэтому собаку находили в магазинах, подъездах, на улицах.

Волонтёры усиленно искали Стелле новую любящую семью. И чудо произошло! Стеллу решила забрать супружеская пара, которая сразу после первой встречи начала оказывать помощь и поддержку будущему питомцу.

Стелле очень повезло, Юля и ее муж очень хотели, чтобы мы отдали ее именно им. Это была мечта мужа. Он даже присутствовал на стерилизации и лично нес ее на руках до машины, а это, на минуточку, почти 50 кг! Жить она должна была в теплой котельной, но Стелла выбрала себе диван в доме и сначала поселилась там. А теперь у нее есть огромная и теплая будка! А еще, как выяснилось, Стелла очень любит маленьких детей и с удовольствием играет с ними. Так что живет, ест мясо в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.

зоозащитники 
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