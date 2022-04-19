В ГИБДД Башкирии рассказали, как зарегистрировать машину без очереди

По вторникам и субботам регистрация машины занимает больше времени. Это самые популярные дни среди жителей республики для получения услуг в ГИБДД. Поток автовладельцев увеличивается после и перед выходными.

Сотрудники рекомендуют планировать свой визит в автоинспекцию, также есть альтернатива – зарегистрировать транспортное средство можно в МФЦ. Для того чтобы сократить время пребывания нынешних и будущих водителей ввели электронную очередь и при этом полностью исключили возможность получить услугу в порядке живой очереди. Записаться можно с интервалом в 5 минут.

Фото №1 - В ГИБДД Башкирии рассказали, как зарегистрировать машину без очереди

Рекомендуем гражданам обращаться через портал Госуслуг, где предусмотрена 30-процентная скидка. Предварительно мы настроили систему электронной очереди. Промежуток между гражданами составляет 5 минут.

Сергей Ломов, начальник МРЭО ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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