Башкирия вошла в топ регионов по выданным разрешениям на строительство жилья

Башкирия вошла в тройку регионов по выданным разрешениям на строительство жилья. Данная информация была опубликована на сайте правительства РФ.

Фото №1 - Башкирия вошла в топ регионов по выданным разрешениям на строительство жилья

Первое место в рейтинге заняла Москва. В столице были выданы разрешения на строительство 1,16 млн квадратных метров жилплощади. На втором месте расположился Краснодарский край (0,36 млн кв.м.). Третье место в рейтинге заняла Башкирия (0,53 млн кв.м.). Далее в рейтинге расположились Московская и Тюменская области (0,48 и 0,38 млн кв.м.).

Общий объём жилья по действующим разрешениям на строительство составляет 146,9 млн квадратных метров.

За первый квартал этого года выдано разрешений на строительство жилья на 22 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это практически 8,8 миллиона квадратных метров. Это крайне важно, поскольку увеличение количества предложений на рынке недвижимости является наилучшим инструментом сдерживания роста цен на новостройки.

Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РБ 

Между тем, как сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, количество выданных разрешений на строительство показывает уверенный рост в течение всего первого квартала.

Сейчас действует около 14 тысяч разрешений, по которым может быть построено 147 миллионов квадратных метров жилья. Основная задача на сегодня — обеспечить сохранение темпов строительства и запустить новые проекты.

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ России

В целом положительная динамика по выдаче разрешений на строительство наблюдается сейчас в 52 регионах России.

Проектная дирекция Минстроя в ежемесячном режиме ведёт мониторинг объёмов выдачи новых разрешений на жилищное строительство в регионах. По данным единой информационной системы жилищного строительства, до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию около 31,7 млн «квадратов» жилья, строящегося в рамках законодательства о долевом строительстве.

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