Башкирия вошла в топ регионов по выданным разрешениям на строительство жилья

За первый квартал этого года выдано разрешений на строительство жилья на 22 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это практически 8,8 миллиона квадратных метров. Это крайне важно, поскольку увеличение количества предложений на рынке недвижимости является наилучшим инструментом сдерживания роста цен на новостройки.

Марат Хуснуллин, вице-премьер правительства РБ