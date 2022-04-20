Башкирия вошла в топ регионов по выданным разрешениям на строительство жилья

Башкирия вошла в тройку регионов по выданным разрешениям на строительство жилья. Данная информация была опубликована на сайте правительства РФ.
Первое место в рейтинге заняла Москва. В столице были выданы разрешения на строительство 1,16 млн квадратных метров жилплощади. На втором месте расположился Краснодарский край (0,36 млн кв.м.). Третье место в рейтинге заняла Башкирия (0,53 млн кв.м.). Далее в рейтинге расположились Московская и Тюменская области (0,48 и 0,38 млн кв.м.).
Общий объём жилья по действующим разрешениям на строительство составляет 146,9 млн квадратных метров.
Между тем, как сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, количество выданных разрешений на строительство показывает уверенный рост в течение всего первого квартала.
В целом положительная динамика по выдаче разрешений на строительство наблюдается сейчас в 52 регионах России.
Проектная дирекция Минстроя в ежемесячном режиме ведёт мониторинг объёмов выдачи новых разрешений на жилищное строительство в регионах. По данным единой информационной системы жилищного строительства, до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию около 31,7 млн «квадратов» жилья, строящегося в рамках законодательства о долевом строительстве.