Президент России попросил привезти ему уфимский кыстыбый

Сегодня, 20 апреля, проходит онлайн-форум «Россия – страна возможностей». Президент страны поддержал проект уфимского предпринимателя Марата Насхутдинова, основателя национального стрит-фуда «Aibat hallyar».
Как рассказал сам Марат, он смог запустить франшизу и выйти на российский уровень благодаря конкурсу «Мастера гостеприимства». Заведение получило ценный приз «Лучший стрит-фуд Урала».
Владимир Путин поинтересовался, что означает название и не имеет ли проект отношения к халяль. «Айбат халляр — это обычный ответ на приветствие «Как дела?» — «Дела хорошо». Халялем планируем заниматься в перспективе», — пояснил Марат.
Президент отметил, что халяльная продукция обязательно будет востребована, и пожелал предпринимателю успехов, выразив уверенность, что замещение зарубежных сетей приведет к повышению обслуживания. «Впрочем, сети говорят, что уходят, но все не уходят. Справедливости ради надо сказать, что и они использовали от 50% до 90% российских продуктов, и это правильно, ведь в них меньше пестицидов», — заметил президент.
В конце беседы президент поинтересовался, могут ли ему доставить кыстыбый от «Aibat hallyar». «Пока мы только по Уфе доставляем, но для вас что-нибудь придумаем», - заверил предприниматель.