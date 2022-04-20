Президент России попросил привезти ему уфимский кыстыбый

Сегодня, 20 апреля, проходит онлайн-форум «Россия – страна возможностей». Президент страны поддержал проект уфимского предпринимателя Марата Насхутдинова, основателя национального стрит-фуда «Aibat hallyar».

Фото №1 - Президент России попросил привезти ему уфимский кыстыбый

Как рассказал сам Марат, он смог запустить франшизу и выйти на российский уровень благодаря конкурсу «Мастера гостеприимства». Заведение получило ценный приз «Лучший стрит-фуд Урала».

В основе у нас традиционные лепешки кыстыбыи, которые мы делаем по рецептам наших бабушек, добавляя и современные начинки. Используем местную продукцию. На фоне ухода крупных сетей общепита могу заверить, что голодным у нас никто не останется.

 Марат Насхутдинов

Владимир Путин поинтересовался, что означает название и не имеет ли проект отношения к халяль. «Айбат халляр — это обычный ответ на приветствие «Как дела?» — «Дела хорошо». Халялем планируем заниматься в перспективе», — пояснил Марат

Президент отметил, что халяльная продукция обязательно будет востребована, и пожелал предпринимателю успехов, выразив уверенность, что замещение зарубежных сетей приведет к повышению обслуживания. «Впрочем, сети говорят, что уходят, но все не уходят. Справедливости ради надо сказать, что и они использовали от 50% до 90% российских продуктов, и это правильно, ведь в них меньше пестицидов», — заметил президент.

Мы будем обязательно поддерживать отечественный общепит. С 1 января он освобожден от НДС. Есть другие идеи, они в проработке. Национальные кухни - это часть культуры, а у нас такое разнообразие культур. Это очень интересно, да еще и вкусно. 

Владимир Путин, президент России 

В конце беседы президент поинтересовался, могут ли ему доставить кыстыбый от «Aibat hallyar». «Пока мы только по Уфе доставляем, но для вас что-нибудь придумаем», - заверил предприниматель.

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