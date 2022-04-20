Президент России попросил привезти ему уфимский кыстыбый

Президент отметил, что халяльная продукция обязательно будет востребована, и пожелал предпринимателю успехов, выразив уверенность, что замещение зарубежных сетей приведет к повышению обслуживания. «Впрочем, сети говорят, что уходят, но все не уходят. Справедливости ради надо сказать, что и они использовали от 50% до 90% российских продуктов, и это правильно, ведь в них меньше пестицидов», — заметил президент.