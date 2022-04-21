Многим украинским звездам запретили въезд в Россию на 50 лет

Опубликован полный список украинских звезд, которым на 50 лет запрещен въезд в Российскую Федерацию. Запрет наложили из-за резких высказываний звёзд в отношении спецоперации, россиян, российской власти и одобрении действий националистических организаций. Въезд на территорию России для них закрыт до 2072 года.

Еще двумя месяцами ранее, кумиры миллионов исполняли свои хиты и выходили на сцену для фанатов из России и обеспеченных граждан на частных вечеринках. После начавшейся спецоперации, еще недавние примеры для подражания, ловя момент, начали агитировать россиян к незаконным действиям и в негативном ключе высказываться о российских военных.