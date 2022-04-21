Многим украинским звездам запретили въезд в Россию на 50 лет

Опубликован полный список украинских звезд, которым на 50 лет запрещен въезд в Российскую Федерацию. Запрет наложили из-за резких высказываний звёзд в отношении спецоперации, россиян, российской власти и одобрении действий националистических организаций. Въезд на территорию России для них закрыт до 2072 года.
Еще двумя месяцами ранее, кумиры миллионов исполняли свои хиты и выходили на сцену для фанатов из России и обеспеченных граждан на частных вечеринках. После начавшейся спецоперации, еще недавние примеры для подражания, ловя момент, начали агитировать россиян к незаконным действиям и в негативном ключе высказываться о российских военных.
В список вошли: Светлана Лобода, Потап, Настя Каменских, Дмитрий Комаров, Антон Птушкин, Андрей Бедняков, Иван Дорн, Алан Бадоев, Монатик, Никита Алексеев, Макс Барских, Джамала, Надежда Дорофеева, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Евгений Комаровский, Николай Серга и многие другие.