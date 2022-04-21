Стало известно, как изменились цены на продукты в Башкирии

Специалисты Башкирии продолжают следить за изменением цен в продуктовых магазинах республики.
Стало известно, что больше всего за неделю подорожала свекла (5,2%). Килограмм этого овоща можно приобрести в среднем за 65 рублей. Также выросли в цене вареная колбаса, соль и шоколадные конфеты (4,4 – 4,8%).
В перечень ставших дороже продуктов также попали (0,1-4%): овощные, фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания, сахар, свежие огурцы, яблоки, рис, стерилизованное и пастеризованное молоко, куры, черный чай, подсолнечное масло, гречневая крупа, печенье, хлеб всех видов, баранина, маргарин, говядина, сметана, вермишель, творог, сухие молочные смеси для детского питания, пшено, мороженая рыба и картофель.
Стали дешевле за неделю свежие помидоры (9,6%), капуста (7,9%) и бананы (6,1%).
Наблюдается также снижение цен (0,1-4,8%) на сливочное масло, муку, свинину, сыры, яйца, сосиски, сардельки, полукопченую и варено-копченую колбасу, макароны, лук и морковь.