Новые теплоходы и запуск переправ: как в Башкирии стартует навигация

В Уфу приедут три туристических теплохода, которые будут курсировать по рекам нашего региона. Два в начале мая и ещё один в июле. Бывшие «Москва», «Колесов» и «Доброход» в нашей республике предлагается переименовать, придав названиям башкирский колорит. А уже с 22 апреля начинается навигация по рекам для садоводов. Запускают переправы. За день до этого паромы пришли на места.

Первый вой сирен на воде, и теплоходы отправляются на места переправ. Олег Ларионов сезон навигации за штурвалом этого судна встречает уже в 14-й раз, каждый раз, говорит, волнуется, но почти сразу начинает плыть как по течению.

Судна прошли подготовку. В сентябре, когда закрывается сезон навигации на реке, капитаны кораблей не уходят в спячку – вместе с командой они несколько месяцев ремонтируют свои паромы. А вот грузовому «Базальту» только предстоит огранка, его планируют выпустить в конце лета.

Всего 7 переправ: на Трамплине, в Сипайлово, Дудкино, Чесноковке, Козарезе, ещё две точки на ДОКе. Есть ещё внутригородской маршрут от Сипайлово до Зелёного Мыса. Навигация в этом году начинается с 22 апреля – как раз в пятницу, когда садоводам нужно на другой берег.