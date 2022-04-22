В Уфе из-за Пасхи планируется ограничить движение на некоторых улицах

В ночь с 23 на 24 апреля православные отмечают важный духовный праздник – Пасху. В связи с праздничными мероприятиями в Уфе ограничат движение транспорта.
В частности, ограничительные меры начнут действовать с 21:00 23 апреля до 11:00 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Движение будет ограничено по улице Дюртюлинской; по улице Кирова от улицы Ветошникова до улицы Айской; по улице Амурской от дома №60 до дома №89 по улице Кирова; по улице Крестьянской от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова; по местному проезду вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина; по улице Бехтерева от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Менделеева.
Городские службы обращаются к жителям и гостям Уфы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.