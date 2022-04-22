Жители Башкирии получат пенсии и другие выплаты в мае досрочно

В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии рассказали, что социальные выплаты жители региона в мае получат досрочно.
Это связано с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы. Первые две рабочие недели мая будут короткими, поэтому пенсии и другие выплаты будут доставлены заранее – с 3 по 7 мая.
Даты выплат в праздничные дни можно уточнить по ссылке, а также в почтовом отделении по месту жительства. «С 11 мая доставка социальных выплат вернется к обычному графику», — добавили в пресс-службе минтруда Башкирии.