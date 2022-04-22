В России на 80% могут снизиться объемы продаж новых автомобилей

По информации аналитического агентства «Автостат», продажи автомобилей на российском рынке снизятся до 80%. Такие данные появились после изучения статистики постановки на учет автомобилей в ГИБДД.

В настоящее время поставок автомобилей на российский рынок практически нет и процент продажи авто может продолжать снижаться. Это касается как отечественных производителей, так и зарубежных.