Радий Хабиров проинспектировал строительство Нагаевского переезда

Нагаевский путепровод обещают открыть летом следующего года. Сегодня на месте масштабного строительства побывал Радий Хабиров. Он ознакомился с ходом работ. Строители приступили к монтажу первых балок пролетных строений путепровода. Объект возводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это крупный инфраструктурный объект, стоимость которого – более миллиарда трехсот миллионов рублей.
Монтаж первой балки пролёта проходит под стук колёс. Это значит, что в это время на Нагаевском переезде встали десятки машин. Но установкой этой многотонной конструкции строители в прямом и переносном смысле прокладывают дорогу к комфортному будущему автовладельцев.
В среднем за сутки через железнодорожный переезд проходит более 50 тысяч автомобилей. И количество жителей на этой стороне растёт с каждым днём. Поэтому путепровод строится с учётом того, что территория будет и дальше застраиваться.
Задача – как можно скорее завершить строительство. Работы на Нагаевском переезде идут круглосуточно.
Сложнее всего будет установить балки над железнодорожными путями. Рабочие занимаются переустройством коммуникаций РЖД.
Для монтажа балок специалистам необходимо перестроить сеть контактного провода. Строители планируют начать установку конструкций уже в мае.