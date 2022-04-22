Радий Хабиров проинспектировал строительство Нагаевского переезда

Нагаевский путепровод обещают открыть летом следующего года. Сегодня на месте масштабного строительства побывал Радий Хабиров. Он ознакомился с ходом работ. Строители приступили к монтажу первых балок пролетных строений путепровода. Объект возводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это крупный инфраструктурный объект, стоимость которого – более миллиарда трехсот миллионов рублей.

Монтаж первой балки пролёта проходит под стук колёс. Это значит, что в это время на Нагаевском переезде встали десятки машин. Но установкой этой многотонной конструкции строители в прямом и переносном смысле прокладывают дорогу к комфортному будущему автовладельцев.

В среднем за сутки через железнодорожный переезд проходит более 50 тысяч автомобилей. И количество жителей на этой стороне растёт с каждым днём. Поэтому путепровод строится с учётом того, что территория будет и дальше застраиваться.

Задача – как можно скорее завершить строительство. Работы на Нагаевском переезде идут круглосуточно.

Данный путепровод жители Нагаево просили долгие года. По часу стоять туда, по часу обратно – безумие. Тут пять тысяч домов уже есть, еще пять тысяч должны появиться. Коллапс полный намечался. К середине следующего года сдадим объект. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сложнее всего будет установить балки над железнодорожными путями. Рабочие занимаются переустройством коммуникаций РЖД.

Сложная работа, но технология отработана. Работы ведутся в глухие окна – с полным отключением, с полным отсутствием поездов. Монтаж балок производится при взаимодействии со службами РЖД. Василий Чекуров, директор «Мостотряда №30» АО «Уралмостстрой»