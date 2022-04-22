В Башкирии 15 сирот получили ключи от новых квартир

Путёвка в будущее с чистовой отделкой. В Благовещенске 15 сирот получили ключи от новых квартир. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили более 26 млн рублей. В каждой квартире сделан современный ремонт, есть сантехника и электрические плиты.

Этого момента Ольга ждала 6 лет. За это время девушка успела отучиться, выйти замуж и родить ребёнка. Теперь радуется не только личным квадратным метрам, но и удобному расположению квартиры.

Все квартиры оборудованы необходимой сантехникой, в доме – центральное водоснабжение и отопление, подведена канализация. Новый многоквартирный дом соответствует всем требованиям для безопасного и качественного проживания. До сдачи под ключ он прошёл все проверки надзорных органов.

В шаговой доступности от нового дома все социально важные объекты: школа, два детских сада, поликлиника и магазины. Во дворе благоустроенная детская площадка. В общем, все самое необходимое для комфортной жизни.