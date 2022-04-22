В Башкирии выявляют лучшего водителя такси

На конкурс было подано порядка 19 заявок. Участвовать в нем могли только таксисты как минимум с 5-летним стажем вождения, а также имеющие лицензию на перевозку пассажиров.

Конкурс проходил в три этапа: первый проверял водителей на теоретические знания профессии, второй показал уровень знания города, а третий уже выявлял мастерство участников, скорость и ловкость вождения.

Первые три призовых места получат денежные вознаграждения – это 15, 10 и 5 тысяч рублей. Победитель же отправится в мае в Чеченскую Республику, где будет проходить финал всероссийского конкурса, и поборется за главный приз среди победителей регионального конкурса.