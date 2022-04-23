В Уфе в связи с празднованием Пасхи ограничат движение возле храмов и церквей

Завтра, 24 апреля, в России празднуется Пасха. В связи с этим в Уфе временно ограничат движение автотранспорта на ряде улиц, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Так, движение будет ограничено:

– по улице Дюртюлинской;

– по улице Кирова от улицы Ветошникова до улицы Айской;

– по улице Амурской от дома №60 до дома №89 по улице Кирова;

– по улице Крестьянской от дома №63 до проезда вдоль дома №91 по улице Кирова;

– по местному проезду вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего улицы Баязита Бикбая и Юрия Гагарина;

– по улице Бехтерева от улицы Менделеева до дома №1/1 по улице Менделеева.

Ограничения движения будут действовать с 21часа 23 апреля до 11 часов 24 апреля.